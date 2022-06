BVB: Vorbereitung startet, so sieht der Sommerfahrplan aus

Der neue Cheftrainer Edin Terzic bereitet den BVB ab Montag auf die Saison 2022/23 vor. Hier gibt es alle wichtigen Termine im Überblick.

Wenn Vizemeister Borussia Dortmund am Montag in die Saison startet, werden viele neue Gesichter dabei sein. Schließlich hat der BVBAnzeige mit Zugängen wie Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi die Grundlage für einen Neuanfang geschaffen.

BVB-Trainer Edin Terzic ist zurück

Doch die spannendste Personalie dürfte nicht auf dem Rasen, sondern an der Seitenlinie stehen: Der neue (und alte) Chefcoach Edin Terzic. Der 39-Jährige hatte die Mannschaft bereits in der Saison 2020/21 für sechs Monate übernommen und damals zum Gewinn des DFB-Pokals geführt.

Nach einer vor allem in den Pokalwettbewerben enttäuschenden Saison, die mit der überraschenden Trennung von Coach Marco Rose endete, kehrt Terzic nun auf die Dortmunder Trainerbank zurück. Mit folgendem Sommerfahrplan will er seine BVB-Mannschaft auf die neue Saison 2022/23 vorbereiten.

BVB-Trainingsauftakt: Vorbereitung startet am Montag Zum ersten Mal wird Terzic seine Spieler an diesem Montag zu den Leistungstests empfangen. Rund eine Woche nach dem Trainingsauftakt folgt das erste Testspiel des BVB in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die Profis von Borussia Dortmund sind am 5. Juli beim Westfalenligisten Lüner SV zu Gast. Der Anstoß der Partie erfolgt um 19 Uhr. Kurz darauf, am 9. Juli, folgt ein weiterer Test gegen einen Drittligisten. Es geht zu Dynamo Dresden. Vor Abreise ins Trainingslager wartet am 14. Juli ein weiteres Spiel gegen einen Drittligisten, den SC Verl.

BVB-Trainingslager mit namhaften Testspiel-Gegnern

Vom 15. bis zum 23. Juli wird der BVB sein Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) beziehen. In dieser Zeit waren mit dem FC Valencia (18. Juli) sowie dem FC Villarreal (22. Juli) zwei namhafte Gegner aus Spanien. Gespielt wird im österreichischen Altach.

Auch der Termin für die erste Runde des DFB-Pokals steht fest. Der BVB wird am 29. Juli beim TSV 1860 München gastieren. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Zwei Tage später findet in Dortmund die offizielle Saisoneröffnung statt.

BVB-Sommerfahrplan: Alle Termine auf einen Blick

Mo., 27. Juni: Öffentlicher Trainingsstart

Di., 5. Juli: Testspiel Lüner SV - BVB (19 Uhr, Kampfbahn Schwansbell)

Sa., 9. Juli: Dynamo Dresden - BVB (17 Uhr)

Do, 14. Juli: SC Verl - BVB (18 Uhr)

Fr., 15. Juli: Start Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz)

Mo. 18. Juli, 19 Uhr: Testspiel BVB - FC Valencia in Altach

Fr. 22. Juli, 19 Uhr: Testspiel BVB - FC Villarreal in Altach

Sa., 23. Juli: Abreise Trainingslager

Fr., 29 Juli, 20.45 Uhr: DFB-Pokal 1. Runde TSV 1860 München - BVB

So., 31. Juli: Saisoneröffnung in Dortmund