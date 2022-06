VfL Bochum: Reis überglücklich - "Auf Jordi kann sich das ganze Umfeld freuen"

Jetzt ist der Transfer in trockenen Tüchern: Jordi Osei-Tutu wechselt vom FC Arsenal aus London zum VfL Bochum in den Ruhrpott. RS hat mit einem überglücklichen VfL-Trainer gesprochen.

Kurz nach der Bekanntgabe des Transfers von Jordi Osei-Tutu hat RevierSport mit Thomas Reis gesprochen.

Der Trainer des VfL Bochum freut sich ganz besonders über diese Verpflichtung.

Nach Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Kevin Stöger (FSV Mainz), Jacek Goralski (Kairat Almaty) ist Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal) der vierte ablösefreie Zugang, den Sportchef Sebastian Schindzielorz nach Bochum holen konnte.

Thomas Reis, was fällt Ihnen auf Anhieb ein, wenn Sie an Jordi Osei-Tutu denken?

Zum einen kenne ich ihn, ja, das ist richtig. Er hat sich gut entwickelt und hat tolle Spiele abgeliefert. Vor allem in der Offensive. Ich habe ihn zuletzt dann nur noch auf Fotos gesehen und erkannt, dass er männlich geworden ist (lacht).

Kommt er jetzt als Rechtsverteidiger oder Rechtsaußen zum VfL?

Im Moment müsste ich ihn zum Abwehrspieler umfunktionieren, weil wir da Bedarf haben. Ich traue ihm beides zu - defensiv als auch offensiv. Ähnlich wie damals als Herbert Bockhorn zu uns als Offensivspieler kam und dann hinten rechts spielte. Es ist schön, dass Jordi so variabel ist. Wichtig ist erstmal, dass er hier in Bochum ankommt und in der Vorbereitung gesund bleibt.

In Bochum war der Engländer, der absoluter Publikumsliebling war, vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 aktiv. In 22 Einsätzen verbuchte Jordi Osei-Tutu fünf Tore und drei Vorlagen für den VfL.

Sie haben in den letzten zwei Jahren einige Spieler weiterentwickelt. Was haben Sie mit Jord Osei-Tutu vor?

Es liegt natürlich auch immer an dem Spieler selber. Es ist schön zu sehen, dass wir einige Jungs weiterentwickeln konnten, aber das ist uns in den letzten zwei Jahren auch nicht bei allen Spielern gelungen. Mit Jordi haben wir jemanden, bei dem wir absolut Phantasie haben. Er gehört jetzt dem VfL Bochum und wir wollen mit ihm den nächsten Schritt gehen. Wir haben einen Spieler geholt, auf den sich der VfL Bochum und das ganze Umfeld freuen können. wozi mit gp