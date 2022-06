Bundesliga: 30.000-Euro-Uhr weg! Leipzig-Star im Urlaub überfallen

Leipzigs Mittelfeldstar Dani Olmo ist im Heimaturlaub offenbar überfallen worden. Das berichtet eine spanische Zeitung. Dabei wurde ihm eine 30.000-Euro-Uhr geklaut.

Nach einer harten Saison wollte Dani Olmo eigentlich nur entspannen. Aktuell befindet sich der spanische Nationalspieler in Diensten von RB Leipzig im Heimaturlaub, um sich von den Strapazen der vergangenen Spielzeit zu erholen. Dennoch erlebt der 24-jährige Spanier ein Szenario, auf das er gut und gerne hätte verzichten können.

Wie die spanische Zeitung „Las Provincias“ berichtet, wurde der Mittelfeldspieler auf offener Straße überfallen. Im Zentrum von Valencia sei ihm demnach von zwei Männern gewaltsam eine Rolex-Uhr entrissen worden. Diese soll einen Wert von 30.000 Euro besitzen. Zudem wurde nach den Berichten sein Bruder Carlos verletzt, als er versucht hatte, die Diebe an der Flucht zu hindern.

Überfall passierte nach Friseurbesuch

Der Überfall soll sich laut Bericht nach dem Besuch eines Friseursalons zugetragen haben. Olmo habe den Überfall umgehend der Polizei gemeldet.

Der im katalanischen Terrassa geborene Olmo befand sich zuletzt mit auf der Länderspielreise mit der spanischen Nationalmannschaft, für die er mittlerweile 24 Spiele (vier Tore) absolvierte. Er kam in allen vier Nations-League-Spielen zum Einsatz. Nach einer schwierigen Hinrunde, die von Verletzungen geprägt war, gehörte er in der Rückrunde unter Domenico Tedesco wieder zum Stammpersonal der Leipziger.

Olmo war im Januar 2020 für eine Ablösesumme von 29 Millionen Euro vom kroatischen Klub Dinamo Zagreb in die Bundesliga gewechselt. Seither absolvierte er für Leipzig 92 Pflichtspiele, in denen er 16 Tore selbst erzielt hat und 18 weitere Treffer auflegen konnte. Sein Vertrag bei den Bullen läuft noch bis Sommer 2024. In der Vergangenheit wurde immer wieder ein möglicher Wechsel zu einem internationalen Top-Klub ins Gespräch gebracht.