Philipp Hofmann wird in der kommenden Saison die für den VfL Bochum auflaufen. Vor seinem ersten Auftritt beim Trainingsstart haben wir mit ihm gesprochen.

Mit Philipp Hofmann hat der VfL Bochum einen echten Torjäger aus der zweiten Liga verpflichtet. In 208 Spielen traf er 71 Mal und gab 24 Vorlagen. Nun wird er erstmals in der Bundesliga auflaufen.

Philipp Hofmann über...

...die ersten Eindrücke beim VfL Bochum:

"Die ersten Jungs habe ich schon beim Medizincheck am Freitag kennengelernt. Am Samstag standen dann die Leistungstests an, bei denen ich auch den Staff kennengelernt und die Kabine erstmals gesehen. Es ist alles etwas größer als in Karlsruhe. Jeder ist super nett zu mir und ich wurde toll aufgenommen. Ich freue mich einfach auf den Start am Montag."

...bekannte Gesichter aus dem VfL-Kader:

"Gegen die meisten habe ich natürlich schon gespielt. Manuel Riemann und ich haben uns öfters unterhalten und kennen uns ganz gut. Mit Kevin Stöger habe ich schon in Kaiserslautern zusammengespielt, Danilo Soares kenne ich aus Ingolstadt. Ich freue mich sehr, dass wir uns nun wieder treffen."

...sich als Spieler:

"Ich bin sehr robust und kopfballstark. Dazu habe ich einen guten linken Fuß und mache aus wenigen Chancen viele Tore. Unter dem Strich bin ich ein klassischer Strafraumstürmer. Ich kann die Bälle gut halten und die Jungs durch meine Präsenz auf dem Platz auch mal mitreißen."

...seine Charakterzüge:

"Ich bin immer gut gelaunt, freundlich und für jeden Spaß zu haben. Dazu bin ich sehr ehrgeizig."

...den Austausch mit KSC-Teamkollege Daniel Gordon, der in der Jugend beim VfL Bochum spielte:

"Er hat mir viel erzählt, aber nur Positives. Daniel hat mir gesagt, dass ich den Schritt unbedingt gehen soll. Dazu komme ich auch aus der Schalke-Jugend und kenne mich im Ruhrgebiet. Ich denke, dass die Mentalität und die Art, Fußball zu spielen, gut zu mir passen."

...die Vorfreude auf den Trainingsauftakt am Montag, 20. Juni:

"Ich habe mitbekommen, wie die Fans die Mannschaft in der vergangenen Saison gepusht haben. Daher freue ich mich darauf, sie am Montag zu treffen. Ich hoffe, dass sie uns auch in dieser Saison derartig unterstützen werden. Wir müssen als Team von Beginn an zusammenhalten. Dann haben wir wieder eine gute Chance auf den Klassenerhalt." mit gp