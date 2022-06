Justin Heekeren wechselt von Rot-Weiß Oberhausen zum FC Schalke 04. Kurios: Bereits mit acht Jahren war genau das sein Ziel.

Justin Heekeren wechselt von Rot-Weiß Oberhausen zum FC Schalke 04. Das Torwart-Talent soll zunächst im Training mit Unterstützung von Torwarttrainer Simon Henzler an das Bundesliganiveau herangeführt werden und in der U23 des Klubs in der Regionalliga Spielpraxis sammeln.

So weit der Plan mit dem 21-Jährigen, der in der vergangenen Regionalliga-Saison bei den Kleeblättern in 37 von 38 Spielen zum Einsatz kam und mit bärenstarken Leistungen die Scouts der Königsblauen überzeugte.

Was viele nicht wissen: Offenbar hatte der am Niederrhein in Alpen-Veen geborene Justin Heekeren bereits im zarten Alter von acht Jahren das Ziel, irgendwann einmal Profi bei den Königsblauen zu werden. In der NRZ stellte er sich nämlich damals als Zweitklässler den Lesern vor und schrieb: „Hallo, ich bin's, der Justin Heekeren aus Alpen-Veen. Ich bin acht Jahre alt und gehe in die zweite Klasse der Grundschule in Veen. Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport. Und „Pause“! Nach der Schule spiele ich gerne Playstation oder springe auf dem Trampolin. Am liebsten aber spiele ich Fußball bei Borussia Veen im Verein.“ Und zu seinem Ziel offenbarte er: „Ich will mal Profi bei Schalke werden.“

Das ist ihm nun gelungen. Dafür musste er allerdings einen kleinen Umweg nehmen. Nach dem VfB Homberg spielte Heekeren zwei Jahre in den Jugendmannschaften von Borussia Mönchengladbach, bevor er zu Rot-Weiß Oberhausen wechselte. Nun hat er also – dreizehn Jahre nach seiner Ankündigung – seinen Traum wahr gemacht.

Auf Schalke hat der Schlussmann einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/2025 unterschrieben. Unter gewissen Bedingungen verlängert sich dieser um ein weiteres Jahr. Rot-Weiß Oberhausen soll 180.000 Euro für seinen Torwart als Ablösesumme von den Königsblauen erhalten haben.