VfL Bochum: Kommt der Schindzielorz-Nachfolger vom BVB?

Der VfL Bochum sucht nach einem Nachfolger für Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz. In den Fokus soll ein Mitarbeiter von Borussia Dortmund geraten sein.

Der VfL Bochum blickt bei der Suche nach einem Nachfolger für Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz offenbar auch zu Borussia Dortmund.

Wie "Sky" am Montagabend berichtete, soll Markus Pilawa ein Kandidat an der Castroper Straße sein. Demnach habe es bereits ein erstes Gespräch zwischen Pilawa und dem VfL gegeben. Der 44-Jährige ist derzeit noch Chefscout bei Borussia Dortmund. Der gebürtige Bochumer arbeitete beim VfL als Scout und Co-Trainer der zweiten Mannschaft, ehe es ihn 2012 zum Revier-Nachbarn nach Dortmund zog.

Nach Informationen dieser Redaktion hat es von Seiten des VfL mit den BVB-Verantwortlichen jedoch noch kein Gespräch gegeben. Pilawas Vertrag in Dortmund läuft zudem noch bis 2023. "Sky" brachte zudem auch ein Interesse von Hertha BSC an Pilawa ins Spiel.

Schindzielorz geht, Kaenzig bleibt dagegen

Am vergangenen Donnerstag hatte der VfL bekannt gegeben, dass Schindzielorz seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Zeitgleich verkündete der Verein, dass Geschäftsführer Ilja Kaenzig bleiben wird und Trainer Thomas Reis bleiben soll. Schindzielorz, der in Bochum seine ersten fußballerischen Schritte absolvierte und zwischen 1998 bis 2003 für die VfL-Profis auflief, ist seit Februar 2018 Geschäftsführer Sport an der Castroper Straße. Unter der Regie des 43-Jährigen kehrten die Bochumer im Sommer 2021 wieder in die Bundesliga zurück und hielten dort recht souverän die Klasse.