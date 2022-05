Wertvollste Klubs: BVB büßt leicht ein, Schalke fällt erstmals aus dem Ranking

Im Ranking der 32 wertvollsten Fußballklubs Europas wird der FC Schalke 04 erstmals nicht aufgelistet. Dafür feiert ein anderer deutscher Klub Premiere.

Erstmals seit der Einführung im Jahr 2016 fehlt der FC Schalke 04 im Ranking der wertvollsten europäischen Fußballklubs, das jährlich von Experten der Beratungsfirma KPMG erstellt wird. Die fünf Kriterien Profitabilität, Popularität, sportliches Potenzial, TV-Einnahmen und Eigentumsrechte am Stadion dienen dabei als Grundlage.

Die 5 wertvollsten Klubs laut Ranking 1. Real Madrid - 3,184 Mrd. 2. Man. United - 2,883 Mrd. 3. FC Barcelona - 2,814 Mrd. 4. FC Bayern - 2,749 Mrd. 5. FC Liverpool - 2,556 Mrd.

In diesem Jahr gehört Schalke nicht mehr zu den 32 im Report "Football Benchmark" aufgelisteten Vereinen. 2021 lagen die Knappen noch auf dem 15. Platz, damals wurde der Wert des Klubs auf 502 Millionen Euro taxiert. S04 sei "entgegen aller Erwartungen" in die 2. Bundesliga abgestiegen, heißt in dem Report. Auf dem letzten Platz der Rangliste liegt Lazio Rom mit 302 Millionen Euro - Schalkes Wert wird also geringer eingeschätzt.

Mit Borussia Dortmund steht aber weiterhin ein Revierklub in der oberen Hälfte. Der BVB büßt gegenüber dem Vorjahr einen Platz ein und liegt auf Rang 13 - trotz einer minimalen Steigerung auf 1,226 Milliarden Euro. Atletico Madrid ist vorbeigezogen.

Frankfurt statt Schalke dritte deutsche Kraft

Damit sind die Dortmunder der am zweithöchsten bewertete deutsche Klub - wenig überraschend hinter dem FC Bayern. Der Rekordmeister liegt mit 2,749 Milliarden auf dem vierten Platz. Damit lassen die Münchener unter anderem Champions-League-Finalist FC Liverpool (Platz fünf, 2,556 Milliarden Euro) und Premier-League-Sieger Manchester City (sechs, 2,483) hinter sich.

Derweil hat Eintracht Frankfurt dem FC Schalke den Rang als dritte Kraft deutsche Kraft abgerungen und es erstmals in die Auflistung geschafft. Die Frankfurter werden auf dem 23. Platz einsortiert. Der Wert des Vereins wird mit 428 Millionen Euro beziffert. Dafür dürfte vor allem der Triumph in der Europa League ausschlaggebend gewesen sein.

Deutschland stellte bereits in den letzten Jahren jeweils drei Klubs. Allein zehn Plätze in den Top-32 gehen an englische Vertreter. Es folgen Italien (sieben) und Spanien (sechs). Angeführt wird das Ranking von Real Madrid (3,184 Milliarden Euro). Neben Schalke schafften es Fenerbahce Istanbul und Olympique Marseille in diesem Jahr nicht in Liste. Dafür sind neben Frankfurt die englischen Vereine West Ham United und Aston Villa neu dabei.