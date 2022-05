Bundesliga: Ex-Schalke-Trainer erklärt sein Hoffenheim-Engagement

Die TSG Hoffenheim hat Andre Breitenreiter als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der ehemalige Schalke-Trainer erklärt, warum er das TSG-Angebot angenommen hat.

Die TSG Hoffenheim wird künftig von Andre Breitenreiter trainiert. Der 48 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi coachte zuletzt den FC Zürich und gewann mit dem Klub in der abgelaufenen Saison überraschend die Schweizer Meisterschaft. Zuvor trainierte er unter anderem den FC Schalke 04, Hannover 96 und den SC Paderborn. Breitenreiter unterschrieb in Hoffenheim einen Vertrag bis 30. Juni 2024.

"André Breitenreiter ist ein sehr ambitionierter Trainer, der mit seiner offensiv ausgerichteten Spielidee hervorragend zur TSG passt. Neben seiner fachlichen Expertise, überzeugt er vom ersten Moment durch seine einnehmende, emphatische Art. Er steht für Teamspirit, Leidenschaft und Kommunikation und hat auf allen seinen bisherigen Stationen erfolgreich gearbeitet", sagt Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG Hoffenheim.

Andre Breitenreiters größte Erfolge waren die Bundesliga-Aufstiege mit dem SC Paderborn 2014 (erstmals in der Klubgeschichte) und Hannover 96 im Sommer 2017, sowie Tabellenplatz 5 in der Spielzeit 2015/16 und die damit verbundene Teilnahme an der Europa League mit dem FC Schalke 04. Beim FC Zürich formte Breitenreiter in der gerade zu Ende gegangenen Saison aus einem abstiegsbedrohten Team völlig überraschend den neuen Schweizer Meister.

Der 48-jährige Fußballlehrer, der zweifacher Familienvater und in Langenhagen bei Hannover zuhause ist, freut sich über die Rückkehr in die Bundesliga.

"Ich gehe mit großem Ehrgeiz an die Aufgabe in Hoffenheim. Die TSG hat sich in den vergangenen fast 15 Erstliga-Jahren in vielerlei Hinsicht zu einer Bereicherung für den deutschen Fußball entwickelt. Ihre Prinzipien, offensiv, mutig, flexibel und aktiv zu sein, decken sich absolut mit meiner Vorstellung vom Spiel, deshalb freue ich mich auf die gemeinsame Zukunft und meine Rückkehr in die Bundesliga", erklärt Breitenreiter. Er ergänzt: "Wir wollen neuen Ehrgeiz aufnehmen und uns gemeinsam mit Spielern, Verantwortlichen, Mitarbeitern und Fans Ziele setzen, an deren Verwirklichung wir leidenschaftlich Tag für Tag zusammen arbeiten werden."