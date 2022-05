Bochum: So blickt Tesche auf seine letzte VfL-Saison zurück

Für Robert Tesche steht am kommenden Samstag das letzte Spiel für den VfL Bochum an. Auf die Saison selbst blickt er mit gemischten Gefühlen zurück.

Die Bundesliga-Saison endet für Bochums Mittelfeldspieler Robert Tesche emotional. Schon beim Sieg beim BVB wurde der 34-Jährige von den Fans gefeiert, am vergangenen Wochenende beim letzten Heimspiel gegen Arminia Bielefeld gab es für ihn den meisten Applaus und dazu Gesänge wie „Ohne Robert wären wir gar nicht hier“. Dennoch endet das Engagement des gebürtigen Wismarers mit dem letzten Bundesliga-Spiel der Saison 21/22 am kommenden Samstag.

„Das war eine riesige Wertschätzung von den Fans. Ich war überglücklich“, sagt Tesche, der einst aus der Jugend von Arminia Bielefeld den Sprung zu den Profis geschafft hat. „Sowas erlebt man ganz selten. Das war ein richtig schöner Moment.“ Am Ende kann er, der neben seinen Stationen beim Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf auch in England bei Birmingham und Nottingham Forest gespielt hat, aber auf seine persönliche Saison nicht ganz so glücklich zurückblicken.

Am ersten Spieltag in Wolfsburg flog er bereits nach vier Minuten vom Platz. Danach stand er nur noch dreimal in der Startelf, kommt auf insgesamt 302 Spielminuten. Immerhin: Im DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Wuppertaler SV erzielte Tesche in der Verlängerung den 2:1-Siegtreffer. „Die Saison ist für mich nicht gelaufen wie gewünscht. Aber ich war immer dabei und habe der Mannschaft trotzdem geholfen“, urteilt er.

Wie es für ihn in der kommenden Saison weitergeht, weiß er derweil noch nicht. „Das kann ich nicht beantworten“, erwiderte er ehrlich gegenüber RS. „Ich will immer noch spielen.“

Vielleicht darf er das für den VfL Bochum noch einmal am kommenden Samstag ran, wenn es zu Union Berlin geht. Für den Hauptstadtklub geht es noch darum, ob er sich für die Conference oder die Europa League qualifiziert. „Das wird eine heiße Aufgabe. Es ist klar, dass sie alles reinhauen werden." mit gp