BV: Borussia Dortmund kooperiert mit Fußball-Start-up

Der achtmalige deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund und das Start-up coachbetter haben sich auf eine Kooperation geeinigt.

Coachbetter ist eine Coaching-Plattform für Trainer, Vereine und Verbände, die die digitale Fußball-Welt revolutionieren will.

Durch die digitale Partnerschaft mit der BVB Evonik Fußballakademie entsteht eine Plattform zur digitalen Aus- und Weiterbildung von Trainern bei Partnervereinen in 16 Ländern. Zu diesen zählen zum Beispiel die BVB International Academies in den USA, Japan und der in Polen geleitete Standort von Vereinslegende Lukasz Piszczek. Anlass für das gemeinsame Projekt ist das Bestreben, die Trainerausbildung auch mit E-Learning-Formaten auf höchstem Niveau zu digitalisieren und so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich zu machen.

„Trainer sind für uns der Schlüssel zum Erfolg. Aufgrund von Corona waren wir gezwungen, bei deren Ausbildung schneller als geplant auf digitale Möglichkeiten umzusteigen. Coachbetter ist mit seinen Funktionen und der Nutzerfreundlichkeit die optimale, digitale Lösung“, sagt Christian Diercks, Leiter der BVB-Fußballakademie.

Die Notwendigkeit von digitalen Tools bei der Trainer-Ausbildung erkannte der Mitgründer von coachbetter, Patrick Patzig, bereits 2018. Er konnte bei seiner eigenen Trainerausbildung nur auf limitierte digitale Möglichkeiten zurückgreifen. Das war die Initialzündung für den Aufbau einer vollständig digitalen und integrierten Coaching-Plattform.

„Wir sind natürlich sehr stolz; Borussia Dortmund steht für eine ausgezeichnete Trainer- und Jugendausbildung. Der Bedarf an digitalen Lösungen im Fussball ist ungebrochen“, sagt Patzig. „Unser Ziel ist es neben der BVB eAcademy auch den gesamten Breitensport zu digitalisieren.“ Schon jetzt zählen neben Borussia Dortmund auch andere Traditionsvereine wie der FSV Frankfurt, SpVgg Bayreuth oder Hessen Kassel zu den Kunden des Start-ups.