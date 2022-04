VfL Bochum: Trainer gesperrt, das darf Reis, so wird er vertreten

Der VfL Bochum steht kurz vor dem Klassenerhalt. Gegen den FC Augsburg soll ein großer Schritt in diese Richtung gegangen werden.

Der VfL Bochum ist eine der großen Überraschungen der laufenden Bundesliga-Saison. Gegen den FC Augsburg kann der VfL am Sonntag (15:30 Uhr) den Klassenerhalt schon fast perfekt machen. Damit war vor der Spielzeit kaum zu rechnen.

Ausgerechnet jetzt muss die Mannschaft aber auf ihren Trainer Thomas Reis verzichten, der gegen Freiburg die Rote Karte sah und eine Partie aussetzen muss, Aufgrund einer Corona-Infektion verpasste Reis schon eine Begegnung, nun die zweite unfreiwillige Auszeit. Mit Blick auf seine Vertretung betont der Ex-Profi: "Ich werde am Sonntag im Stadion sein, aber natürlich die Richtlinien beachten. Vor dem Spiel wird der Kontakt da sein, danach übernimmt mein Trainerteam. Ich habe ein tolles Team, Funny Heinemann und Markus Gellhaus werden mich sehr gut vertreten."

Zum Ablauf: Reis darf sich bis 30 Minuten vor dem Anstoß in der Kabine aufhalten, auch die Teamansprache halten. Danach übergibt er das Kommando, auch taktische Veränderungen werden die Kollegen durchführen.

Personell kann das Trainerteam fast aus dem Vollen schöpfen, denn nur Konstantinos Stafylidis wird nach seiner Roten Karte gegen den SC Freiburg ausfallen. Danilo Soares wird am Sonntag nach seiner kurzen Pause dabei sein, wie Reis verriet: "Bei ihm gab es noch ein kleines Fragezeichen, ob er spielen kann. Am Freitag hat er aber am gesamten Training teilgenommen, das passt für Sonntag."

Damit dürfte er hinten links gesetzt sein und alles daran setzen, um den schlechten Eindruck von Freiburg vergessen zu machen. Reis: "Wir haben in Freiburg ein schlechtes Spiel gemacht. Aber die Mannschaft hat sich von Nackenschlägen immer schnell erholt. Wir werden fokussiert sein, wollen auf uns schauen und nicht auf andere Plätze. Am Sonntag können wir etwas ganz Großes erreichen."

Und wo könnte man das besser feiern, als im Ruhrstadion. Daher wäre der Klassenerhalt zuhause sicher ein perfekter Rahmen - wobei der Trainer so weit noch nicht denken möchte: "Alle Heimspiele hier im Vonovia Ruhrstadion sind besonders. Ich will noch gar nicht über irgendwelche Highlights nachdenken. Das kann man in der Sommerpause machen. Wie gesagt, der ganze Fokus liegt auf dem Augsburg-Spiel."