In dieser Saison kann sich der VfL Bochum auf seine Heimstärke verlassen und am Sonntag den Klassenerhalt klarmachen. Die Situation erinnert an das vergangene Jahr.

Irgendwie soll es auswärts dann doch nicht sein. Beim SC Freiburg hatte der VfL Bochum die Chance, den Klassenerhalt nahezu perfekt zu machen, verlor jedoch mit 0:3. Nun soll der entscheidende Schritt im Heimspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag, 24. April, 15:30 Uhr) gelingen.

Vieles spricht dafür, dass der VfL zum Ende des 31. Spieltages den Klassenerhalt (so gut wie) in der Tasche haben wird. Mit dem FCA kommt ein absolut machbarer Gegner ins Ruhrstadion. Die Fans werden die Bochumer, wie schon in den vergangenen Heimspielen, motivieren und nach vorne schreien. Was das bewirken kann, hat sich in dieser Saison schon mehrfach gezeigt: Gegen Dortmund (1:1), Bayern (4:2) oder Leverkusen (0:0) ist die Mannschaft über sich hinausgewachsen.

Warmgesungen haben sich die Anhänger schon in Freiburg. Trotz der deutlichen Niederlage feierten sie im Gästeblock eine große Party, besangen die Mannschaft auch noch weit nach Abpfiff. Ein Zeichen, das auch ins Team gedrungen sein dürfte. Die Fans schätzen die so starke Saison wert und können die (deutliche) Niederlage bei dem Europacup-Aspiranten einordnen. Nämlich als Betriebsunfall, der einem Aufsteiger passieren kann.

Heimstarker VfL steht wieder in Bochum vor dem großen Wurf

Es würde in das Drehbuch der Saison passen, wenn die Bochumer den Klassenerhalt zu Hause fix machen. Die Spiele im eigenen Stadion liegen ihnen einfach. 25 Heim- stehen bisher elf geholte Auswärtspunkte gegenüber.

Und die Situation dürfte dem ein oder anderen bekannt vorkommen. In der vergangenen Saison hätte Bochum bereits am 33. Spieltag mit einem Sieg in Nürnberg aufsteigen können. Bei den Franken gab es ein letztlich sogar glückliches 1:1. Erst am letzten Spieltag gegen den SV Sandhausen beseitige der VfL mit einem 3:1-Heimsieg alle Zweifel. Zuschauer waren aufgrund der Corona-Pandemie zwar keine da, allerdings feierten rund um das Stadion tausende Anhänger.

Das soll nun am Sonntag auch wieder der Fall sein - drinnen und draußen. Die Mentalität dazu steckt in der Mannschaft. Nach Niederlagen hat sich der VfL auch in dieser Saison immer wieder aufrichten können. Mit den eigenen Fans im Heimspiel im Rücken ist nun wieder alles für den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte angerichtet. Eben fast so, wie in der Meistersaison.