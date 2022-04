VfL Bochum - Pantovic spürt die Euphorie, aber: "Es ist noch nicht erledigt"

Der VfL Bochum kommt den Klassenerhalt in der Bundesliga immer näher. Was Milos Pantovic vor dem Gastspiel beim SC Freiburg am Samstag sagt.

Mit großen Schritten eilt der VfL Bochum dem Klassenerhalt entgegen. Noch fünf Spieltage, zehn Punkte Vorsprung: Nach den jüngsten Auftritten des Revierklubs scheint es kaum vorstellbar, dass die Bochumer noch etwas anbrennen lassen.

Doch vor der kniffligen Aufgabe beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) mahnt Milos Pantovic, der das Hinspiel mit einem Kunstschuss entschied und bundesweit für Aufsehen sorgte: "Noch ist es nicht erledigt, wir brauchen noch paar Punkte für unser großes Ziel." RS hat mit dem 25 Jahre alten Mittelfeldmann gesprochen.

Milos Pantovic, nach vier Punkten aus den Spielen gegen Hoffenheim und Leverkusen geht es in Freiburg gegen den nächsten Champions-League-Kandidaten. Was denken Sie vor der Partie?

Wir fahren mit Selbstvertrauen und Vorfreude nach Freiburg. Wir haben in dieser Saison schon für einige Überraschungen gesorgt. Wir werden alles daran setzen, dass wir weitere Punkte sammeln für unser großes Ziel, den Klassenerhalt, den uns wohl nur wenige zugetraut haben. Aber wir haben immer an uns geglaubt. Wenn wir so auftreten, wie in den letzten Spielen, dann haben wir eine gute Chance in Freiburg.

Eine starke Defensivleistung hat zuletzt das 0:0 gegen Leverkusen gesichert. Wird das auch der Erfolgsschlüssel in Freiburg sein?

Es wird mit Sicherheit wieder wichtig sein. Nicht nur für das Spiel in Freiburg, sondern grundsätzlich. Es zeichnet uns über die ganze Saison hinweg aus, dass wir defensiv diszipliniert arbeiten. Es fängt beim Stürmer an und endet bei Manu (Torhüter Manuel Riemann, Anm. d. Red.). Erstmal zu schauen, dass wir keine Tore kassieren, ist die Grundvoraussetzung. Nach vorne hin haben wir dann genügend individuelle Qualität. Wenn wir es weiter schaffen, defensiv so stabil zu stehen wie über weite Teile der Saison, dann sind wir ein sehr unangenehmer Gegner.

Gegen Freiburg gab es diese Saison schon zwei irre Partien mit unterschiedlichem Ausgang. Erst der umjubelte Heimsieg mit Ihrem spektakulären Siegtor aus der Distanz, im Pokal-Viertelfinale dann das bittere Aus nach dem Fehler von Maxim Leitsch in der 120. Minute. Wie blicken Sie auf die beiden Partien zurück?

Wenn wir am Ende der Saison Bilanz ziehen, werden beide Partien sicher zu den Topspielen der Saison zählen. Im Bundesliga-Spiel haben wir auf spektakuläre Art und Weise gewonnen, das Stadion ist explodiert, wir haben drei wichtige Punkte geholt. Im DFB-Pokal lief es dann weniger glücklich für uns. Aber auch das war ein besonderer Abend für uns, ein sehr intensiver Pokalfight, der mit durch ein denkwürdiges Ende entschieden wurde. Also warum jetzt nicht noch so ein Spektakel abliefern? Aller guten Dinge sind schließlich drei.

Mittlerweile hat der VfL den Klassenerhalt mit zehn Punkten Vorsprung so gut wie sicher, es scheint als würde der Verein auf einer Welle der Begeisterung reiten.

Wenn mal in der Stadt unterwegs ist, wird man angesprochen von Leuten, die stolz sind, man kann die Euphorie spüren. Das ist ein toller Beweis für uns, dass wir hart in den letzten zwei Jahren gearbeitet haben. Es ist schön, so ein positives Feedback zu bekommen. Wichtig ist, dass wir jetzt fokussiert bleiben und hart arbeiten. Wir müssen weiter die Tugenden auf den Platz bringen, die uns in dieser Saison auszeichnen. Noch ist es nicht erledigt, wir brauchen noch paar Punkte für unser großes Ziel. Es geht Schritt für Schritt - zunächst wollen wir das Bestmögliche gegen Freiburg rausholen. mit gp