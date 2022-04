VfL Bochum: Reis-Jubiläum - nur ein Trainer in diesem Jahrtausend erfolgreicher

Thomas Reis hat am Wochenende sein 100. Pflichtspiel als Trainer des VfL Bochum bestritten. Seine Bilanz ist beeindruckend.

Es war ein gelungenes Jubiläum, das Thomas Reis am vergangenen Sonntag erlebte. Der 48-Jährige sah in seinem 100. Pflichtspiel als Trainer des VfL Bochum, wie sein Team den offensivstarken Leverkusenern ein 0:0 abrang und einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt ging.

Den Revierklub in der Bundesliga zu halten - das wäre Reis' nächster Coup, nachdem er die Bochumer im letzten Sommer nach vielen Jahren zurück ins Oberhaus geführt hatte. Überhaupt verläuft seine Amtszeit an der Castroper Straße bislang überaus erfolgreich. Nach gut zweieinhalb Jahren erreicht Reis einen Schnitt von 1,62 Punkten pro Partie.

Lange ist es her, dass ein Trainer des VfL zuletzt eine solch üppige Ausbeute einfuhr. Nur Bernard Dietz übertrumpft Reis in diesem Jahrtausend. In der Hinrunde der Saison 2001/02 holte der heute 74-Jährige durchschnittlich 1,69 Punkte pro Spiel. Dietz stand allerdings deutlich kürzer als Reis an der Seitenlinie der Bochumer. Obwohl er mit dem Verein auf Aufstiegskurs lag und im DFB-Pokal sogar Schalke 04 rauskegelte, legte er sein Amt kurz vor Ende der Hinrunde nach 16 Spielen überraschend nieder.

Der Punkteschnitt der Reis-Vorgänger Robin Dutt (Februar 2018 - August 2019): 1,37 Punkte/52 Spiele Jens Rasiejewski Oktober 2017 - Februar 2018): 0,92 Punkte/13 Spiele Ismail Atalan (Juli 217 - Oktober 2017): 1,30 Punkte/10 Spiele Gertjan Verbeek (Dezember 2014 - Juli 2017): 1,40 Punkte/88 Spiele Peter Neururer (Dezember 2001 - Juni 2005, April 2013 - Dezember 2014): 1,37 Punkte/193 Spiele

Peter Neururer übernahm und führte Bochum in die Bundesliga. Der Kult-Trainer erreicht nach seinen beiden Amtszeiten und 193 Pflichtspielen übrigens einen Wert von 1,37 Zählern pro Partie.

Neben Dietz kann allein Friedhelm Funkel mit Reis' Statistik mithalten. Bei ihm steht ebenfalls ein Punkteschnitt von 1,62 zu Buche. Der erfahrene Coach hatte Bochum am Ende der Saison 2010/11 in die Relegation geführt, war dort aber knapp an Borussia Mönchengladbach gescheitert. Nach einem schwachen Start in die Folgesaison war Schluss für den heute 68-Jährigen.

Und: Auch Funkel blieb mit 45 Pflichtspielen deutlich kürzer als Reis. Der letzte Bochumer Trainer mit einer längeren Amtszeit als der jetzige Coach war Marcel Koller. Er betreute den VfL ab Juli 2005 für gut vier Jahre. Kollers Bilanz: 152 Spiele, 1,36 Punkte.

Ob des aktuellen Erfolgs scheint es durchaus vorstellbar, dass Reis, dessen Vertrag derzeit bis zum Ende der kommenden Saison läuft, die Dauer Kollers Amtszeit noch übertreffen wird. Sein Beginn beim VfL verlief dabei recht holprig. Nach einem schwachen Start in die Saison 2019/20 hatte er von Robin Dutt übernommen. Der frühere Profi startete mit einem 2:2 gegen Dynamo Dresden, holte erst im vierten Spiel den ersten Sieg (3:2 gegen Heidenheim).

Am Ende der Premieren-Saison stand ein Punkteschnitt von 1,52, im Aufstiegsjahr holte Reis sogar 1,97 Zähler pro Begegnung. In der Bundesliga sind es bislang 1,24 Punkte. Ein beeindruckender Wert, der aller Voraussicht nach zum Klassenerhalt reichen wird - und den die Bochumer in den letzten Saisonwochen sogar noch aufpolieren könnten. Die nächste Chance bietet sich im Gastspiel beim SC Freiburg am Samstag.

Anmerkung: Interimstrainer wurden nicht berücksichtigt.