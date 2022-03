Hoffenheim-Trainer Hoeneß warnt vor dem VfL Bochum

Der VfL Bochum gastiert am Samstag bei der TSG Hoffenheim. Was deren Trainer Sebastian Hoeneß über den Revierklub denkt.

Nach zuletzt zwei Pleiten in Serie möchte der VfL Bochum am Wochenende zurück in die Erfolgsspur und wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt einfahren. Doch es wartet ein harte Aufgabe auf den Revierklub: ein Gastspiel bei der TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, RS-Liveticker).

Die Kraichgauer spielen eine starke Saison, sind ein Kandidat für die Champions League, punkten vor allem daheim zuverlässig - und haben zuletzt eine überraschende 0:3-Packung von Hertha BSC kassiert, nach der sie sicher auf Wiedergutmachung brennen werden.

"Wir wollen nach dem Spiel gegen die Hertha jetzt eine Reaktion zeigen und wieder so auftreten, wie wir es die Wochen zuvor getan haben", kündigt TSG-Trainer Sebastian Hoeneß in einer Presserunde vor dem Duell an. Denn da hatten die Hoffenheimer eine richtig gute Phase: Aus fünf Partien holten sie 13 von möglichen 15 Zählern.

Der VfL hingegen schwächelte mit Blick auf die Ergebnisse der letzten Wochen etwas. Doch dass der Aufsteiger in dieser Saison schon einige wirklich überzeugende Auftritte hingelegt hat, das weiß auch Hoeneß. "Die Bochumer sind konterstark und versuchen mit dem Ball schnell das gegnerische Pressing zu überspielen. Sie sind zudem heiß auf zweite Bälle und hohe Balleroberungen", sagt der Coach über die Stärken der Elf von Thomas Reis. Er warnt: "Diese Ideen funktionieren oftmals und darauf müssen wir vorbereitet sein."

Nicht mit dabei sein werden auf Seiten der TSG Stefan Posch (Corona) und Fisnik Asllani (Entzündung im Knie). Für Ermin Bicakcic und Robert Skov kommt ein Einsatz nach Verletzungspausen zu früh. Fraglich ist am Donnerstag noch, ob Kapitän Benjamin Hübner gegen Bochum auflaufen kann.