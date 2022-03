VfL Bochum: In welcher Statistik Danilo Soares die Bundesliga anführt

Beim VfL Bochum ist Linksverteidiger Danilo Soares ein Erfolgsfaktor auf der linken Abwehrseite. In einer Hinsicht legt der Brasilianer sogar Bestwerte hin.

Seit fast fünf Saisons ist Danilo Soares eine Konstante auf der linken Abwehrseite des VfL Bochum. Nach dem Aufstieg hat sich der 30 Jahre alte Brasilianer nahtlos an das Niveau in der Bundesliga angepasst. Ist Soares fit, dann spielt er auch. Auf 24 Einsätze in der Liga kommt der Außenverteidiger bereits in der laufenden Runde, gab dabei so gut wie immer eine gute Figur ab.

Insgesamt steht Soares bereits bei 153 Pflichtspielen für den VfL Bochum. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete 13 Treffer vor. Am Samstag geht es für Soares mit dem VfL zu seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, RS-Liveticker).

Eine Statistik, die den Wert des früheren Hoffenheimers unterstreicht: Soares ist der beste Balleroberer im deutschen Oberhaus. Das hat der Statistik-Blog "BStat" ermittelt. Bei der Erfassung wurden die 234 Profis der ersten Liga berücksichtigt, die mindestens 30 Prozent der möglichen Partien bestritten haben.

Mit durchschnittlich 2,43 Ballgewinnen pro Spiel führt Soares die Liste an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Santiago Ascacibar von Hertha BSC (2,21) und Borussia Mönchengladbachs Jordan Beyer (2,10).





Und auch Cristian Gamboa, Soares Gegenpol auf der rechten Seite, ist ein Experte, wenn es darum geht, den Gegenspielern den Ball abzuluchsen. Er folgt mit 1,73 Eroberungen im Ranking auf Rang fünf. Blickt man nur auf die Außenverteidiger der Liga, steht der Costa Ricaner sogar direkt hinter Soares auf dem zweiten Platz. Mit Konstantinos Stafylidis schafft es auch Bochums dritter Mann auf der defensiven Außenbahn in die Top 20 der Bundesliga (1,47, Platz 20).

Der Blog "BStat" behandelt statistische Aspekte rund um den Fußball und wird nach Angaben auf der Website hobbymäßig betrieben.