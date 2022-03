Hochstätter über Ex-Klub Bochum: "Die Entwicklung ist sehr erfreulich"

Christian Hochstätter lobt die Entwicklung des VfL Bochum vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Christian Hochstätter lobt die Entwicklung des VfL Bochum vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). „Die Bochumer sind verdient und souverän aufgestiegen. Sie haben den Kader im Grunde so zusammengehalten. Dieser Kader erfüllt auf jeden Fall die Erwartungen, übertrifft sie vielleicht sogar ein bisschen. Der Schlüssel liegt dabei in den Heimspielen. Die Entwicklung des VfL Bochum ist sehr erfreulich“, sagte der ehemalige Gladbacher Sportdirektor und Bochumer Sportvorstand im Gespräch mit der Funke-Mediengruppe.

Die Borussia, für die Hochstätter 339 Bundesliga-Spiele zwischen 1982 und 1998 absolvierte, bleibt hingegen in dieser Saison hingegen weit hinter den Erwartungen zurück. Der Klub war mit Europapokal-Ambitionen in die Saison gestartet, belegt aber aktuell Rang 13. „Die Mannschaft hat die Qualität, unter den ersten Fünf zu spielen“, meint der 58-Jährige. „Diese Qualität, die sie aus meiner Sicht zuletzt beim 2:0 gegen Hertha BSC gezeigt hat, hat sie in dieser Saison zu selten auf den Platz gebracht. Ich habe einige Spiele gesehen. Für mich verteidigen die Gladbacher nicht gut genug. Sie haben viel zu viele Gegentore bekommen und müssen als Kollektiv einfach bessere Defensivarbeit leisten. Ich hoffe, dass Gladbach mit dem Blick auf die Abstiegsränge nicht noch einmal in die Bredouille kommt. Auf die internationalen Ränge wird in dieser Saison aktuell sicherlich niemand mehr schauen.“

Hochstätter hofft zugleich auf eine Bundesliga-Rückkehr von Max Eberl (48), der Ende Januar aus gesundheitlichen Gründen als Gladbacher Sportdirektor zurückgetreten war. „Ich hoffe, dass es Max gut geht und er so gesund ist, dass er demnächst wieder in der Bundesliga tätig sein wird. Die Bundesliga kann ihn nämlich gut gebrauchen“, sagt Hochstätter. Er drückt Eberls Nachfolger Roland Virkus (55), der zuvor langjähriger Leiter des Gladbacher Nachwuchsleistungszentrums war, für seine neue Aufgabe die Daumen: „Ich kenne Roland relativ gut. Als ich noch Sportdirektor war, wurde er Trainer der U15. Er hat dann seinen Weg gemacht vom Jugendchef zum Sportdirektor. Ich wünsche ihm sehr, dass es für ihn erfolgreich läuft. Ich traue ihm das zu.“

Hochstätter, der im Februar 2018 nach viereinhalb Jahren beim VfL Bochum im Zweitliga-Abstiegskampf entlassen wurde, kann sich selbst eine Rückkehr ins Fußballgeschäft vorstellen. „Das würde ich machen, wenn die Aufgabe interessant ist, wenn ich in ihr erkennen würde, dass man etwas entwickeln und weiterbringen kann. Falls ein attraktives Angebot kommt, würde ich auf jeden Fall gerne darüber reden“, erklärte Hochstätter.