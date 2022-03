Zwei Corona-Fälle beim VfL Bochum - Stammspieler fällt aus

Schlechte Neuigkeiten für den VfL Bochum: Zwei Profis des Fußball-Bundesligisten haben sich mit Corona infiziert und fallen am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt aus.

Der VfL Bochum muss im Bundesliga-Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr, RS-Liveticker) auf zwei seiner Profis verzichten. Maxim Leitsch und Luis Hartwig haben sich mit dem Corona-Virus infiziert.

Wie der Revierklub am Mittwochmittag mitteilte, haben sich beide Spieler bereits in häusliche Isolation begeben. "Beiden geht es gut, der VfL hofft auf einen weiterhin milden und symptomfreien Verlauf", schrieben die Bochumer. Alle weiteren Tests fielen negativ aus.

Durch das Fehlen von Abwehrmann Leitsch muss VfL-Trainer Thomas Reis auf eine Stammkraft verzichten, über die zuletzt viel gesprochen wurde. Der Abwehrmann, seit seiner Rückkehr nach Verletzung Ende des vergangenen Jahres in der Innenverteidigung gesetzt, war erst Unglücksrabe beim Pokalaus gegen den SC Freiburg vor einer Woche. In der letzten Minute der Verlängerung unterlief ihm ein spielentscheidender Fehler. Beim 2:1 gegen Greuther Fürth am vergangenen Wochenende zeigte der gebürtige Essener die richtige Reaktion und erzielte sein erstes Bundesliga-Tor.





Mit Erhan Masovic und Vasilios Lampropoulos stehen zwei Alternativen für die Defensivzentrale bereit.

Der Ausfall von Hartwig dürfte hingegen keine großen sportlichen Auswirkungen nach sich ziehen. Das 19 Jahre alte Eigengewächs ist in dieser Saison noch ohne Bundesliga-Einsatz.

Weitere News zum VfL Bochum gibt es hier.