Fußball-Bundesligist VfL Bochum schied im Viertelfinale des DFB-Pokals aus. Unglücksrabe Maxim Leitsch wendete sich am Donnerstag an die Fans.

Es war ein bitterer Pokalabend für den VfL Bochum! Am Mittwoch kassierte der Bundesligist eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen den Liga-Konkurrenten SC Freiburg und verpasste den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Bochum zeigte eine ordentliche Leistung und war dem Sieg näher als die Gäste aus dem Breisgau.





Doch dann folgte die Szene, die diese packende Partie entscheiden sollte: 120. Minute – als sich beide Teams bereits mit dem Elfmeterschießen abgefunden hatten, unterlief Bochums Innenverteidiger Maxim Leitsch ein haarsträubender Fehler. Der 23-Jährige wollte einen Rückpass auf Torwart Manuel Riemann spielen, aber traf den Ball nicht richtig. Freiburgs Stürmer Ronald Sallai sprintete dazwischen, lief frei auf das VfL-Gehäuse zu und erzielte den 2:1-Siegtreffer für Freiburg – ein dramatisches Ende.

Pechvogel Leitsch wurde nach seinem Patzer von seinen Mannschaftskollegen getröstet, aber man merkte ihm an, wie sehr ihn dieser Fehler mitgenommen hatte. Einen Tag später hat sich der gebürtige Essener, der seit 2008 für den VfL aufläuft und bislang eine starke Erstliga-Saison spielt, auf Instagram zu Wort gemeldet. In den Kommentaren gab es bereits viel Zuspruch für den Abwehrspieler.

Das Statement von Maxim Leitsch: "Auch einen Tag später noch schwer zu verarbeiten… Alles in allem haben wir als gesamtes Team gekämpft und alles reingeworfen. Am Ende war es eine ganz bittere Niederlage, für die ich mich verantwortlich fühle. Ich muss mich an dieser Stelle bei allen Fans und bei meinem Team bedanken, die direkt hinter mir standen und mich unterstützt haben. Das bedeutet mir viel und zeigt mir, was für eine starke Einheit wir sind! Danke an die VfL-Fans für diese überragende Stimmung gestern Abend. Ihr hättet ein Weiterkommen verdient gehabt… Am Wochenende geht es weiter und der volle Fokus gilt den nächsten Spielen in der Bundesliga."

Im Liga-Alltag geht es für Bochum am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Mitaufsteiger SpVgg Greuther Fürth weiter. Mit einem Sieg wäre das Pokal-Aus (fast) vergessen.