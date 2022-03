Der VfL Bochum gewann sein Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1. Trainer Thomas Reis spart sonst gerne mit Sonderlob, hatte nun aber eines parat.

Dass dem VfL Bochum dramatische Heimspiele im Blut liegen, ist mittlerweile bekannt. Gegen die SpVgg Greuther Fürth bot das Team zwar keine fußballerische Feinkost, lieferte aber einen spannenden Fight, der am Ende mit einem 2:1-Sieg und drei Punkten belohnt wurde. „Am Ende haben Kleinigkeiten entschieden. Die Mannschaft hat Gas gegeben und wir haben zwei wichtige Standardtore erzielt“, sagte VfL-Trainer Thomas Reis.

Maxim Leitsch hatte die Bochumer per Abstauber in Führung gebracht (35.), Anthony Losilla nach einer Ecke das Siegtor erzielt (71.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Armel Bella Kotchap per Eigentor verschuldet. Einem Schuss von Branimir Hrgota hatte er nicht mehr ausweichen können (65.).





Doch nicht nur auf dem Rasen passte es aus Sicht der Bochumer. Auch die Leistung der Fans auf den Rängen beeindruckte Reis an diesem Nachmittag. „Ich möchte explizit unsere Zuschauer loben. Sie haben ein gutes Gespür bewiesen und die Mannschaft nach vorne gepeitscht. Das macht mich sehr stolz.“

Ein gutes Gespür bewies aber auch der Trainer selbst, der Leitsch nach seinem folgenschweren Patzer im Pokalspiel gegen den SC Freiburg wieder von Beginn an das Vertrauen gab. Der Innenverteidiger bot eine starke Leistung, verteidigte gemeinsam mit Bella Kotchap fast alle Fürther Angriffe souverän. Obendrein krönte er seine Leistung mit seinem Treffer.

Reis freut sich für Pokal-Pechvogel Leitsch

Reis‘ Freude darüber war nach dem Abpfiff spürbar. „Mir war wichtig, dass er uns Stabilität bringt. Maxim sollte nicht überpacen oder irgendetwas gut machen. Das musste er nicht. Ich freue mich, dass er getroffen hat. Das wird ihm guttun“, sagte der Trainer und fügte scherzhaft hinzu: „Jetzt müssen wir aufpassen, dass er nicht abhebt. Dafür wird die Mannschaft sorgen.“

Zeigen wird sich das dann am nächsten Sonntag (13. März, 17:30 Uhr), wenn der VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt antritt. Für die SpVgg Greuther Fürth geht es, ebenfalls am Sonntag, mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig (19:30 Uhr) weiter.

