VfL Bochum: Mit 20.000 Fans im Rücken zum "großen Schritt Richtung Klassenerhalt"

Nach der bitteren Heimniederlage gegen Leipzig in der Bundesliga und Freiburg im Pokal will der VfL Bochum das dritte Heimspiel der Woche gegen Greuther Fürth für sich entscheiden.

Gegen RB Leipzig (0:1) und im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (1:2 nach Verlängerung) konnte sich der VfL Bochum für couragierte Leistungen nicht belohnen. Das soll sich am Samstag (15.30 Uhr) ändern. Dann steht das dritte Heimspiel binnen einer Woche an - gegen das Schlusslicht Greuther Fürth will der VfL einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Wir sprachen vor der Partie mit Eduard Löwen.

Eduard Löwen, zwei unglückliche Niederlagen in nur vier Tagen, wie haben Sie das verkraftet?

Das waren wirklich zwei bittere Niederlagen. Aber es ist jetzt eben so, wir haben Samstag Fürth vor der Brust. Es hilft uns nicht weiter, wenn wir uns noch groß mit den vorherigen Partien beschäftigen.

Viel Zeit zur Verarbeitung bleibt nicht, am Samstag rückt das Ziel Klassenerhalt wieder in den Vordergrund. Können Sie die Negativerlebnisse der letzten Tage abschütteln und mit einem möglichen Sieg einen Meilenstein in Richtung Klassenerhalt machen?

Die Mannschaft ist professionell genug, um damit umgehen zu können. Es wird sehr schwer gegen Fürth, darauf konzentrieren wir uns. Wir werden alles auf den Platz bringen, um die Begegnung zu gewinnen. Wir wissen um die Bedeutung der Partie, das wäre ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Wir müssen dafür unser Ding machen, wir können auf den Leistungen gegen Leipzig und Freiburg aufbauen.

Fürth hat sich in den letzten Wochen deutlich gesteigert, das sollte Warnung genug sein, oder?

Auf jeden Fall, sie haben befreit aufgespielt, weil sie gesehen haben, es gibt keinen Druck mehr. Alle rechnen sowieso damit, dass sie absteigen und unten bleiben. Daher haben sie das gut gemacht zuletzt, auch gegen die Bayern, das Spiel habe ich verfolgt. Wir müssen Samstag zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind und dass wir den Sieg mehr wollen als sie.

Am Samstag kommen 20.000 Zuschauer ins Ruhrstadion. Wird es auch auf sie ankommen?

Absolut, wir brauchen die Anhänger, wir freuen uns, dass 20.000 kommen. Im Endeffekt wird es wichtig sein, dass sie auch in negativen Situationen eine Ruhe ausstrahlen und uns pushen bis zur letzten Minute. Gemeinsam mit den Zuschauern ist am Samstag viel möglich. gp / cb