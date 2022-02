Der VfL Bochum empfängt am Sonntag mit RB Leipzig eine der formstärksten Gegner der Bundesliga. Dennoch reist das Team von Domenico Tedesco mit viel Respekt an.

19 Punkte aus neun Bundesliga-Spielen, gleichbedeutend mit der Rückkehr auf Platz vier, dazu das Erreichen des Viertelfinales im DFB-Pokal sowie des Achtelfinales in der Europa League - Domenico Tedesco hat RB Leipzig zweifelsohne wieder zurück in die Spur geführt.

Nach dem 3:1-Auswärtssieg bei Real Sociedad San Sebastian, trifft RB nun auswärts auf den VfL Bochum. Als „harte Nuss“, bezeichnete Tedesco auf der Pressekonferenz am Donnerstag den kommenden Gegner.

„Bochum ist extrem unangenehm. Ich habe das Spiel gegen Stuttgart gesehen, bei dem sie immer dran geglaubt haben, zumindest noch einen Punkt mitzunehmen. Sie spielen sehr vertikal, versuchen immer wieder nachzurücken, sind kompakt“, sagte der 36-Jährige und ergänzte: "Wir müssen dort die gleiche Power, mindestens die gleiche Power, auf den Platz bringen wie der Gegner."

Für einen RB-Kicker ist es ein ganz besonderes Spiel: Lukas Klostermann wurde in Bochum ausgebildet, absolvierte neun Profispiele für den VfL.

"Es ist nicht die erste Rückkehr, aber trotzdem immer ein besonderes Spiel. Ich habe dort einige Jahre gespielt und weiß, dass das Stadion zum Hexenkessel werden kann", sagte der 25-Jährige, stellte aber klar: "Es gilt, alles daran zu setzen, dass diese Stimmung nicht aufkommt."

Klostermann könnte am Sonntag links in der Dreierkette auflaufen, Josko Gvardiol fehlt aufgrund einer Gelb-Sperre. Christopher Nkunku, mit 13 Toren und neun Vorlagen diese Saison einer der besten Spieler der Bundesliga, könnte nach vier Startelfeinsätzen binnen 13 Tagen womöglich eine Pause erhalten. Im Hinspiel hatte der Franzose durch einen Doppelpack elementaren Anteil am 3:0-Erfolg.