Gegen Leipzig: VfL Bochum will anders als San Sebastian auftreten

Der VfL Bochum empfängt am Sonntag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) RB Leipzig. Die Bochumer wollen es den Sachsen schwerer machen als dessen letzter Gegner.

Für den VfL Bochum stehen drei Heimspiele in einer Woche in Serie an. Am Sonntag macht RB Leipzig den Anfang im Stadion an der Castroper Straße.

Trainer Thomas Reis will den Europa-League-Achtelfinalisten ärgern und hat da auch schon eine Idee, wie die Bochumer das anstellen könnten.

Thomas Reis über...

... den Punktgewinn in Stuttgart: "Im Endeffekt zählt jeder Punkt für uns. Jeder Zähler kann uns helfen. Wir müssen weiter die Punkte hamstern, dann müssen wir irgendwann nicht mehr auf die anderen schauen."

... den Heimspiel-Dreierpack: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man mal drei Heimspiele in einer Woche hatte. Ich hoffe nur, dass das auch unser Rasen mitmacht. Dieser ist für unsere Spielweise elementar wichtig. Wir freuen uns, dass wir unter der Woche nicht nach Freiburg reisen müssen. Denn am Samstag darauf haben wir wieder ein wichtiges Spiel und Reisestrapazen sind nie förderlich."

... den kommenden Gegner Leipzig: "Wir wollen am besten alle drei Heimspiele erfolgreich bestreiten. Wir wissen, dass wir jedem Gegner daheim Paroli bieten können. Leipzig ist eine ähnliche Mannschaft wie Bayern München. Sie spielen super schnellen, offensiven Fußball. Aber auch diese Mannschaft ist verwundbar. Das müssen wir einfach ausnutzen.

... die Taktik gegen RB: "Auch Leipzig hat jetzt Strapazen hinter sich mit dem Spiel und der Reise nach San Sebastian. Leipzig hat da so gespielt, wie wir es analysiert haben. Wir wollen auf jeden Fall Leipzig früher angreifen als San Sebastian, um die Leipziger nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das wird eine schwere Aufgabe."

... personelle Lage: "Bis auf Simon Zoller sind alle Mann an Bord. Für die Englische Woche ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir aus dem Vollen schöpfen können." wozi mit gp