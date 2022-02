BVB: Das sagt Marco Rose zur 2:4-Blamage

Borussia Dortmund steht nach dem 2:4 gegen die Glasgow Rangers vor dem Aus. Trainer Marco Rose wollte nach dem Spiel nichts schönreden.

Mats Hummels nahm nach der 2:4-Blamage gegen die Rangers kein Blatt vor den Mund und fand deutliche Worte gegenüber "RTL": Wir spielen oft unlogischen Fußball, sehr komplizierten Fußball. Das spielen wir viel zu viel. So gewinnst du mal, so verlierst du mal, aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein."

Angesprochen auf die Hummels-Analyse, antwortete Trainer Marco Rose im RTL-Interview: "Die Mannschaft tritt so auf, wie der Trainer sie einstellt. Ich muss möglicherweise noch deutlicher, klarer werden, Dinge anpassen, nachhaltig dranbleiben. Es gibt keine andere Lösung."





Während dem Dortmunder Trainer die erste Halbzeit überhaupt nicht gefiel, machte ihm die Schlussviertelstunde durchaus Hoffnung für das Rückspiel. "Das war in Halbzeit eins zu wenig, zu ungefährlich, zu wenig Tiefe und zu viele einfache Ballverluste. Ein Thema, das wir in den letzten Wochen schon hatten. So richtig im Spiel waren wir vielleicht in den letzten 10 bis 15 Minuten. Wir haben uns eine Ausgangsposition verschafft, die alles andere als gut ist."

Der BVB steht am kommenden Donnerstag im Rückspiel im schottischen Hexenkessel Ibrox vor einer Herkules-Aufgabe.