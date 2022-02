Nach Bochum-Blamage: Nagelsmann poltert - "Es war ein beschissenes Spiel!"

Der VfL Bochum hat den FC Bayern München sensationell mit 4:2 (4:1) besiegt und ja, auch ein Stück weit blamiert. FCB-Trainer Julian Nagelsmann fand klare Worte.

Während auf Seiten des VfL Bochum alle unglaublich stolz und überglücklich waren, herrschte beim FC Bayern München nach dem 2:4 große Katerstimmung - und auch viel Frust.

"Glückwunsch an Bochum, sie haben gut gespielt, es war ein verdienter Sieg. Es war ein beschissenes Spiel, das sollte uns nicht passieren. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr schlecht gespielt. Unser Plan ging nicht gut auf. Wir hätten früher reagieren müssen, wie es dann in der zweiten Halbzeit war. Nach den beiden Traumtoren war es schwierig, die fliegen auch nicht jeden Tag so rein. In der ersten Halbzeit sind wir relativ spannungslos aufgetreten. Das Ergebnis in der ersten Halbzeit war auch in der Höhe verdient. In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser, mit Ausnahme von den ersten Minuten. Wenn wir früher treffen, wird es vielleicht nochmal spannend. Am Ende ist es ein verdienter Sieg für Bochum", fasste Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München zusammen.





Vor allem die ersten 45 Minuten waren den Bayern ein Dorn im Auge. Vier Gegentore in der ersten Hälfte hatte der FC Bayern zuletzt 1975 bei Eintracht Frankfurt kassiert. Dementsprechend angefressen zeigte sich Joshua Kimmich im Interview nach dem Spiel. "Das war über das gesamte Spiel unsere schlechteste Saisonleistung", schimpfte der Nationalspieler bei "Sky". Der 27-Jährige legte nach: "Das hatte nichts mit der Taktik zu tun, sondern mit unserem Auftreten. Mit so einer Einstellung kannst du nicht in ein Spiel gehen. Wir sind eine Weltklasse-Mannschaft, haben aber keine Weltklasse-Mentalität an den Tag gelegt. Das darf uns nicht passieren, ist es aber schon. Wir müssen uns hinterfragen."