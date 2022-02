BVB-Leihspieler Pongracic verklagt seinen Stammverein

Marin Pongracic spielt in dieser Fußballsaison leihweise für Borussia Dortmund. Jetzt verklagt der Innenverteidiger offenbar seinen Stammverein VfL Wolfsburg.

Marin Pongracic von Borussia Dortmund zieht offenbar gegen den VfL Wolfsburg vor Gericht. Wie der Sportbuzzer berichtet, verklagt der in dieser Saison an den BVB ausgeliehene Innenverteidiger seinen Stammverein aufgrund nicht ausgezahlter Prämien.

Konkret geht es um den Bonus für das Erreichen der Champions League in der Vorsaison. Pongracic hatte sich mit dem VfL als Tabellenvierter für den Wettbewerb qualifiziert. Über die Höhe der dafür fälligen Prämie gehen die Ansichten von Spieler und Verein offenbar auseinander. So soll der kroatische Nationalspieler eine Zahlung in Höhe von 250.000 Euro fordern.

Pongracic spielte bisher zehnmal für den BVB

"Aus unserem Rechtsverständnis ist die Lage eindeutig", erklärte Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke gegenüber dem Sportbuzzer. Dem Bericht zufolge ist ein Gütetermin vor dem Braunschweiger Arbeitsgericht für Anfang März anberaumt.

Der 24 Jahre alte Pongracic läuft in dieser Saison leihweise für Borussia Dortmund auf und sammelte bisher zehn Bundesliga-Einsätze. Vor einigen Wochen hatte er bereits für Wirbel gesorgt und die Verantwortlichen des BVB und VfL verärgert. In einem Twitch-Stream gab er unter anderem Vertragsdetails preis und kritisierte seinen Stammverein Wolfsburg mit deutlichen Worten.

Weitere News zum BVB gibt es hier.