BVB: Pongracic verplappert sich über Haaland-Ausfall und teilt aus

Erling Haaland wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offenbar in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Das und mehr plauderte nun sein Mitspieler aus.

Seit vier Pflichtspielen muss Borussia Dortmund schon auf Erling Haaland verzichten. Die Torgarantie des BVB – in diesem Jahr bereits bei 13 Toren in allen Wettbewerben – plagt eine Verletzung am Hüftbeuger. Genaue Angaben zu seiner Ausfallzeit machte der BVB bislang nicht.

Das übernahm Haalands Mitspieler Marin Pongracic. Der Neuzugang war bei dem Künstler SSYNIC auf der Plattform Twitch zu einem zweistündigen Gespräch zu Gast. Dabei ging es auch um die Personalsituation des BVB. „Also Haaland wird uns jetzt für die nächsten acht Wochen fehlen“, sagte Pongracic. Als SSYNIC geschockt reagierte, merkte der 24-Jährige offenbar, dass ihm eine sensible Information herausgerutscht war. Pongracic hielt die Hand vor den Mund und versuchte, sich zu korrigieren: „Oh, jetzt habe ich etwas Falsches gesagt. Der ist aber auf jeden Fall die nächsten sechs Wochen mal raus.“

Auch die Fitness von Mats Hummels, der in dieser Saison bereits viermal aussetzen musste, ist offenbar ein größeres Thema. Der 32-Jährige sei „schon ein bisschen älter. Er hat große Probleme mit seinen Knien.“

"Ich darf nicht zu sehr draufhauen, weil ich noch Spieler von denen bin" Leihgabe Marin Pongracic über den VfL Wolfsburg

Seit Sommer 2021 trägt Pongracic das Trikot des BVB, damals kam er als Leihgabe vom VfL Wolfsburg. Dort war der 24-Jährige seiner Aussage zufolge „abgeschrieben. Die hatten keinen Bock mehr auf mich.“

Beim VfL hätten sie angefangen „Faxen zu machen“. Pongracic habe gemerkt, dass er nicht mehr erwünscht sei. Beim Elf-gegen-elf durfte er plötzlich nicht mehr mit trainieren. „Ich will ausrasten“, erinnerte sich der Abwehrmann und betonte: „ich will am liebsten zu van Bommel gehen, und ihn mir packen“. Aber da müsse man sich hinsetzen und „reden wie ein Politiker“.

Van Bommel wurde mittlerweile durch Florian Kohfeldt ersetzt. Und Pongracic? Der steht eigentlich noch bis 2024 bei den Wölfen unter Vertrag. Zu sehr wollte Pongracic daher nicht aus dem Nähkästchen plaudern. „Ich darf nicht zu sehr draufhauen, weil ich noch Spieler von denen bin.“

Die Dortmunder haben jedoch eine Kaufoption. Aber offenbar keine, mit dem sein Noch-Arbeitgeber einen großen Gewinn erzielen würde. Im Januar 2020 überwies der VfL Wolfsburg noch 10 Millionen Euro an Red Bull Salzburg. Schlägt der BVB nun nach der Saison zu, würden die Wölfe laut Pongracic „gar kein Plus machen.“

Er selbst hofft, dass die Dortmunder „das machen werden“, wenn er das „einigermaßen gut macht“. In der Bundesliga kam Pongracic bislang siebenmal zum Einsatz. Er selbst profitierte dabei von der Verletzungsmisere des BVB.