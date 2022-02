Erling Haaland hat auf der Fantasy Plattform "Sorare" einen irren Rekord aufgestellt. Seine virtuelle NFT-Sammelkarte erzielte einen Preis von über einer halben Millionen Euro.

Dass Erling Haaland eines der vielversprechendsten Talente im Weltfußball ist, dürfte im Jahr 2022 kaum noch jemandem verborgen sein. Der Hype um den Stürmer von Borussia Dortmund hat auf der Online-Plattform "Sorare" vor einigen Tagen jedoch noch einmal ganz neue Dimensionen angenommen. "Sorare" ist ein Fantasyspiel, bei dem Manager NFT-Sammelkarten von Spielern kaufen und in Turnieren aufstellen können. Basierend auf den Leistungen in der realen Welt bekommen die Spieler Punkte und die besten Manager Preise.

NFTs, ausgeschrieben Non-Fungible Tokens, sind einzigartige digitale Objekte, die dank der Blockchain-Technologie transparent nachverfolgbar, einzigartig, limitiert und fälschungssicher sind. Neben Fußball-Sammelkarten gibt es auch Kunstgegenstände, Musik und vieles mehr als NFT.

Dabei kann jeder User entscheiden, ob er kostenlos spielen oder echtes Geld investieren will. Einer hat nun für die einzigartige Karte von Erling Haaland satte 265,1 Ethereum in die Hand genommen. Dabei handelt es sich um eine Kryptowährung, auf der "Sorare" basiert. Aktuell, am 5. Februar 2022 um 11:30 Uhr, entspricht ein Ethereum dem Gegenwert von knapp 2600 Euro. Dementsprechend liegt der Kaufpreis bei aktuell knapp 690.000 Euro.

Robert Lewandowski folgt auf Platz elf

Am 30. Januar, dem Tag der Versteigerung, lag der Einkaufspreis bei rund 609.000 Euro. Zum Vergleich: Auf Platz zwei der am teuersten verkauften Karten auf "Sorare" rangiert das einzigartige NFT von Kylian Mbappé, für das ein User 116,15 Ethereum zahlte. Der nächstteuerste Bundesligaspieler ist Robert Lewandowski, dessen NFT-Sammelkarte für 34,2 Ethereum über den virtuellen Ladentisch ging. Im plattformweiten Vergleich liegt er damit auf Platz elf.

In der realen Welt musste Erling Haaland beim 3:2-Sieg von Borussia Dortmund über die TSG Hoffenheim zuletzt verletzte ausgewechselt werden. Im BVB-Lager besteht die Hoffnung, dass er zum Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag, 6. Februar, 15:30 Uhr, wieder fit ist.

Hinweis: Bei diesem Artikel handelt es sich um keinerlei Werbung oder ähnliches.