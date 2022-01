Bundesliga: Zwei Dortmunder vor Wechsel in die Türkei?

Der BVB könnte kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode zwei Ladenhüter doch noch loswerden. Wie die Bild-Zeitung berichtet steht ein Duo vor einem Wechsel in die Türkei.

Kann der BVB kurz vor dem Ende der Transferperiode noch zwei Spieler loswerden? Danach sieht es offenbar aus, wie die Bild-Zeitung berichtet. So soll zum einen Galatasaray Istanbul Interesse an einer Verpflichtung von Roman Bürki haben. Wie das Blatt weiter schreibt, soll aber eine Einigung nicht in Sicht sein, weshalb er auch mit Kaufoption verliehen werden könnte.

Der 31-jährige Schweizer war 2015 vom SC Freiburg zum BVB gewechselt und hat seitdem 232 Pflichtspiele für die Dortmunder absolviert. Zu Beginn des Jahres hatte der ohnehin immer umstrittene Schlussmann seinen Stammplatz im Tor an Landsmann Marwin Hitz verloren. Im Sommer wurde ihm mit Gregor Kobel ein weiterer Landsmann vor die Nase gesetzt, weshalb Bürki in der laufenden Saison noch nicht einmal in den Spieltagskader aufgenommen wurde. Bisher hatte der BVB händeringend nach einem Abnehmer für Bürki gesucht.

Zum anderen soll aber auch Nico Schulz vor einem Wechsel in die Türkei stehen. Der 12-fache deutsche Nationalspieler wird offenbar von Fenerbahce Istanbul umworben. Dort fällt der Stamm-Linksverteidiger Filip Novak derzeit wegen eines Sehnenrisses aus. Beim türkischen Tabellenfünften spielen mit Max Meyer und Mesut Özil zwei weitere deutsche mit Länderspielerfahrung

Im Gegensatz zu Bürki kam Schulz zwar insgesamt 17 Mal zum Einsatz, allerdings hatte er nie die Hoffnungen erfüllen können, die die Verantwortlichen im Sommer 2019 sich haben 25,5 Millionen Euro haben kosten lassen. Der Vertrag des gültigen Berliners läuft noch bis Juni 2024 beim BVB.