Transfer: Für 10 Millionen Euro! Polen-Juwel wechselt in die Bundesliga

Ab dem 1. Juli 2022 wird ein polnisches Juwel in der Fußball-Bundesliga auflaufen. Der Flügelflitzer hat sich für einen deutschen Verein entschieden.

Noch Mitte Dezember hatte RevierSport berichtet, dass einige Bundesligisten hinter dem Polen-Juwel Jakub Kaminski her sind. Die Rede war von Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg.

Und die Niedersachsen bekamen nun den Zuschlag. Kaminski wechselt für zehn Millionen Euro im kommenden Sommer von Lech Posen nach Wolfsburg. Der 19-jährige offensive Außenbahnspieler erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Das Halbjahr bis zum 1. Juli wird Kaminski noch beim aktuellen Tabellenführer der polnischen Liga absolvieren.

"Mit Jakub gehen wir konsequent unseren Weg weiter, auf junge, talentierte und erfolgshungrige Spieler zu setzen. Er kommt zwar bevorzugt auf den offensiven Außenbahnen zum Einsatz, ist aber vielseitig einsetzbar und kann auch als hängende Spitze oder als Außenverteidiger agieren", freut sich VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer über die Verpflichtung des 1,81 Meter großen Rechtsfußes. "Er hat eine Top-Mentalität sowie eine riesige Einsatzbereitschaft, bringt Dynamik, Tempo und Athletik mit und besticht durch seine Laufstärke. Kurz: Wir freuen uns sehr, dass Jakub sich für den VfL entschieden hat und unseren Kader ab Sommer 2022 verstärken wird."

Der pfeilschnelle Kaminski, der den linken Flügel bevorzugt, ist ein Unterschiedsspieler in der Ekstraklasa. In 19 Begegnungen erzielte er sechs Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. In nahezu jedem Spiel von Lech ist Kaminski ein Dreh- und Angelpunkt. Insgesamt kommt das Lech-Eigengewächs mit nur 19 Jahren schon auf 71 Einsätze (elf Tore, elf Vorlagen) in der ersten polnischen Liga.

"Für mich geht mit dem Wechsel in die Bundesliga ein absoluter Traum in Erfüllung. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, mich Woche für Woche auf Spitzenniveau weiterentwickeln und beweisen zu können. In den Gesprächen haben mich Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer sehr schnell davon überzeugt, dass der VfL für mich der beste Verein ist, um den nächsten Karriereschritt zu machen. Natürlich habe ich auch mit meinem Landsmann Bartosz Bialek gesprochen, der von den Bedingungen in Wolfsburg nur geschwärmt hat und habe mir auch vor Ort die tollen Gegebenheiten angeschaut", sagt Kaminski.