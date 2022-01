VfL Bochum: "Wolfsburg wird im Kopf nicht ganz frei sein"

Der VfL Bochum spielt am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. Der VfL peilt zum Auftakt im neuen Jahr drei Punkte an. RevierSport hat mit Trainer Thomas Reis gesprochen.

Vorweg: Thomas Reis hat sich für Cristian Gamboa als Rechtsverteidiger für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg festgelegt. Damit dürfte Herbert Bockhorn das Rennen um diese Position vorerst verloren haben.

Thomas Reis über...

... die kurze Winterpause: "Letztes Jahr war die Winterpause aufgrund des DFB-Pokals eigentlich noch kürzer. Es ist wie es ist. Wichtig ist, dass wir ein paar Tage regeneriert und den Kopf frei bekommen haben. Jeder hat sich dann aber auch wieder gefreut, dass es losgeht."

... die aktuellen 20 Punkte auf dem Konto: "Wir sind mit Sicherheit auf Kurs Klassenerhalt. Dass die Niederlagen zum Schluss ärgerlich waren, ist auch klar. Das Union-Spiel war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Wir sind aber voll im Soll und das sollte auch die große Motivation sein, dass in Sachen Klassenerhalt alles möglich ist."

... die Tabelle: "Wir haben uns ein sehr, sehr gutes Polster gegenüber Fürth verschafft. Jetzt gilt es zwei weitere Mannschaften hinter sich zu lassen. Es ist aber alles sehr eng - in beide Richtungen."

... Gegner Wolfsburg: "Wenn man direkt nach dem 1. Spieltag gesagt hätte, dass wir punktgleich mit Wolfsburg die Hinrunde beenden, hätte uns das niemand geglaubt. Sie haben jetzt einen Trainerwechsel hinter sich und spielen ein anderes System. Sie werden versuchen, in Bochum die Niederlagenserie zu beenden und sicherlich offensiv agieren. Aber sie werden auch nicht ganz frei im Kopf sein. Das geht in solch einer Situation eigentlich nicht. Wir müssen einfach voll da sein und die Punkte in Bochum behalten."

... den Konkurrenzkampf: "Jürgen Locadia soll den Konkurrenzkampf im Sturm anheizen und Soma Novothny, der nach Zypern gewechselt ist, ersetzen. Ich bin froh, dass Jürgen dabei ist. Der Kampf um jede Position ist eng. Da werden auch einige Jungs dabei sein, die mit meinen Entscheidungen unzufrieden sind. Aber das ist Profisport. Wenn die Jungs das akzeptieren und trotzdem Vollgas geben, werden wir erfolgreich sein."

... die Situation im Angriff: "Die hat sich natürlich deutlich verbessert. Wir haben mit Takuma Asano und Gerrit Holtmann zwei Jungs zurück, die zum Glück nicht ganz so lange raus waren. Dazu kommt noch Danny Blum, der noch Trainingsrückstand besitzt, aber auf einem guten Weg ist. Mit Jürgen Locada haben wir natürlich auch einen Zugang begrüßt. Da muss man schauen, wie die ersten Tage verlaufen. Spätestens nächste Woche gegen Mainz werden wir noch mehr Auswahl haben. Darauf können wir uns alle nur freuen."

... die Personallage: "Paul Grave wird ausfallen aufgrund einer Schulterverletzung. Konstantinos Stafylidis hat noch Trainingsrückstand und Simon Zoller fehlt uns nach dem Kreuzbandriss natürlich auch noch." wozi mit gp