BVB: So wird die Meisterschaft nochmal eng

Borussia Dortmund liegt in der Fußball-Bundesliga neun Punkte hinter Bayern München. Das muss sich ändern, damit es in der Rückrunde nochmal spannend wird.

Borussia Dortmund startet am Wochenende mit neun Punkten Rückstand auf Bayern München in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Bereits vor der Winterpause hatte Bayerns früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von einer Vorentscheidung gesprochen. Die Meisterschale könne langsam entstaubt werden, sagte er damals gegenüber der Bild-Zeitung.

Zu dem Zeitpunkt hatte Rummenigge die Rechnung aber ohne die Corona-Infektionen gemacht, die besonders den Spitzenreiter hart getroffen haben. Gleich acht Spieler haben sich mit dem Coronavirus infiziert, darunter der Ex-Schalker Leroy Sane. Die aktuelle Personalnot der Bayern könnte Verfolger Borussia Dortmund in die Karten spielen. Wenn sie die große Schwäche der Hinrunde abstellen können.

Auswärts schwach, zuhause eine Macht

Das sind die unnötigen Punktverluste in der Fremde. Nur drei der acht Auswärtsspiele konnte der BVB für sich entscheiden und in der Summe zehn Punkte holen. Damit liegt die Mannschaft von Trainer Marco Rose nur auf Platz sechs der Auswärtstabelle, neun Punkte hinter Bayern München. Die Borussia konnte also auswärts genau die neun Punkte nicht einfahren, die auch in der Meisterschaft fehlen.

Denn bei Heimspielen im Signal Iduna Park befindet sich Borussia Dortmund auf Augenhöhe mit dem Rekordmeister. Beide Mannschaften holten 24 von 27 möglichen Punkten. Behält der BVB diese Stärke bei und stabilisiert sich auswärts, könnte es in der Meisterschaft nochmal spannend werden. Natürlich nur, wenn sich die Personalnot der Bayern auch auf deren Punkteausbeute auswirkt und die Dortmunder diese Stabilität unabhängig von der Spielstätte auch im Defensivverbund etablieren.

Bereits am Samstag (08.01.) hat der Tabellenzweite die Möglichkeit, mit den guten Auswärts-Vorsätzen für das neue Jahr anzufangen. Im Topspiel um 18:30 Uhr geht es auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Dort konnten die Dortmunder allerdings zuletzt 2013 gewinnen. Damals saß noch Jürgen Klopp auf der Trainerbank.