VfL Bochum: Neuer Angreifer schon da

Vor dem Heimspiel am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg hat der VfL Bochum sich im Angriff verstärkt.

Das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg kann für den VfL Bochum kommen. Pünktlich drei Tage vor dem Spiel ist der gesuchte Angreifer gefunden. Nach dem Abgang von Soma Novothny (Anorthosis Famagusta) war eine Planstelle zu vergeben, das wurde nun erledigt.

Der VfL twitterte vor wenigen Minuten ein Bild, das den Stürmer Jürgen Locadia im Ruhrstadion zeigt. Dazu der Satz: "Lust auf Offensivspektakel anne Castroper straße! Allesamt für drei Punkte Im kommenden Auftaktspiel 2022."

Dann mit dem Niederländer als Spieler des VfL Bochum. Sein Vertrag beim englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Trotzdem wechselt er ablösefrei nach Bochum und unterschrieb zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. In der Premier League kam er in dieser Saison nur auf eine Einwechslung mit 22 Minuten Spielzeit. Ansonsten saß er auf der Bank oder Tribüne. Seit Mitte Dezember wird Locadia von einer Corona-Infektion ausgebremst, auch diese scheint überstanden, ansonsten wäre der Besuch in Bochum kaum möglich.

Dass er weiß, wo das Tor steht, unterstrich er bei seinen Stationen bei PSV Eindhoven, dort traf er in 176 Partien 62 Mal. In Deutschland lief er auch schon auf, für die TSG Hoffenheim bestritt er zwölf Partien (vier Treffer).

„Wir sind sehr froh, einen solch interessanten und international erfahrenen Spieler für den VfL begeistern zu können“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum. „Jürgen Locadia kennt die Bundesliga bereits und wird uns aufgrund seiner Qualitäten in der Offensive um eine weitere Facette bereichern.“

Der Neuzugang betont: „Ich bin froh, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Ich bin neugierig auf die Mannschaft und freue mich, erneut in der Bundesliga spielen zu können. Nachdem ich zuletzt wenig Einsatzzeit hatte, hoffe ich natürlich, dass sich das beim VfL ändert."