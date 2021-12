Amateure: 207-maliger Bundesligaspieler künftig in der Kreisliga A

Es ist eigentlich nichts Besonderes mehr, wenn Ex-Profis in den Ober-, Landes-, Bezirks- oder gar Kreisligen ihre Karrieren ausklingen lassen. Doch es sorgt immer für viel Wirbel.

Christian Träsch ist der der nächste Ex-Profi, der seine Laufbahn in den Niederungen des Amateurfußballs fortsetzen beziehungswiese ausklingen lassen wird. Das berichtet das Portal "fupa.net.". Demnach kickt der 34-Jährige ab sofort im Landesverband Bayern für den FC Gerolfing - in der Kreisliga A. Eigentlich steht er schon seit dem 1. Juli bei Gerolfing "unter Vertrag". Doch erste Einsätze im Sommer wurden dadurch verhindert, dass noch keine Spielberechtigung vorlag. In der Rückrunde wird Träsch dann wohl seine ersten Einsätze für den FC Gerolfing bestreiten.

Auf die Frage, auf was er sich denn am meisten freut, antwortet Träsch gegenüber dem Portal "tz.de" und "Fupa": "Viele meiner zukünftigen Mannschaftskollegen würden wohl sagen, auf das Bier in der Halbzeit (lacht). Aber das ist es bei mir nicht. Ich liebe einfach den Fußball."

Ex-Profis, die im bayerischen Amateurfußball kicken: Marvin Matip (SV Ingolstadt-Hundszell) Lars und Sven Bender (TSV Brannenburg) Korbinian Vollmann (Kirchheimer SC) Romuald Lacazette (TSV 1880 Wasserburg) Karl-Heinz Lappe (SV Nord München-Lerchenau)

Nach dem Kicken in der Kreisliga kann sich Träsch durchaus eine Karriere als Trainer vorstellen, wie er verrät: "Ich glaube, ich habe ein großes Wissen, das ich an Jugendliche weitergeben möchte. Ich möchte ihnen den Spaß am Fußball vermitteln, den ich damals als Jugendlicher hatte."

In seiner Profi-Laufbahn stand Träsch, der auch zehn Länderspiele für Deutschland absolvierte, beim TSV 1860 München, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, FC Ingolstadt und Al-Wasl in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag. Insgesamt absolvierte Träsch 207 Bundesligaspiele, 35 Zweitliga-Begegnungen und sieben Partien in der 3. Liga.