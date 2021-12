VfL Bochum: Defensiv-Überraschung verlängert Anne Castroper

Mit ihm hat vor der Saison kaum einer beim VfL Bochum gerechnet. Nun hat Erhan Mašović nach starken Leistungen seinen Vertrag verlängert.

Armel Bella Kotchap und Maxim Leitsch waren in der Aufstiegssaison des VfL Bochum gesetzt in der Innenverteidigung. Man musste davon ausgehen, dass beide auch in der Bundesliga das Stamm-Duo in der Zentrale der Viererkette bilden.

Doch die Verletzung von Leitsch und die Schwankungen bei Bella Kotchap haben die Pläne vereitelt. Die Chance, die sich bot, hat ein anderer Abwehrspieler eindrucksvoll genutzt. Erhan Mašović überzeugte mit starken Vorstellungen.

Der Lohn: Ein neuer Vertrag in Bochum, der eigentlich bis 2023 gehende Kontrakt wurde frühzeitig bis 2025 ausgedehnt. „Erhan Mašović hat die in ihn gesetzten Erwartungen vollauf erfüllt“, sagt Sebastian Schindzielorz, VfL-Geschäftsführer Sport. „Wir haben in ihm einen variabel einsetzbaren Spieler gesehen, der sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld Akzente setzen kann. Dies hat er in den bisherigen Spielzeiten beim VfL unter Beweis stellen können. Neben seiner körperlichen Robustheit und seinen technischen Fähigkeiten ist seine Ruhe am Ball bemerkenswert. Erhan hat sich bei uns schon sehr gut entwickelt, hat nachgewiesen, dass er auch in der Bundesliga bestehen kann und ist bereit, sich weiterzuentwickeln.“

Der ehemalige U21-Nationalspieler Serbiens freut sich über die Vertragsverlängerung: „Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem neuen Vertrag geklappt hat. Der VfL Bochum ist ein toller Verein, der mir eine Chance gegeben und mich somit wieder zurück auf die Fußball-Bühne gebracht hat. Ich werde alles daran setzten, der Mannschaft zu helfen, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen."