BVB: Duo zurück im Mannschaftstraining

Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr) hat sich das Lazarett bei Borussia Dortmund etwas gelichtet.

Personelles Aufatmen beim BVB: Nach Raphael Guerreiro sind am Dienstag auch Mahmoud Dahoud und Emre Can wieder ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund eingestiegen und könnten schon am kommenden Samstag ihr Kader-Comeback gegen Stuttgart geben.

Dahoud hatte sich im Rahmen des Champions-League-Spiels gegen Sporting Ende September eine Innenbandüberdehnung im Knie zugezogen und seitdem gefehlt. Weil auch Can aufgrund einer erneuten Muskelverletzung ausgefallen war, fehlten Trainer Marco Rose zuletzt in der eigentlich gut besetzten Mittelfeldzentrale zwei Alternativen.