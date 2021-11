Erneuter Ausfall: Moukoko reist von der U21 ab

Dortmunds Sturmjuwel Youssufa Moukoko muss schon wieder auf Einsätze in der U21-Nationalmannschaft verzichten. Das BVB-Talent ist bereits abgereist

Sturmtalent Youssoufa Moukoko vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist aufgrund einer Entzündung am Auge vorzeitig von der deutschen U21-Nationalmannschaft abgereist. Damit steht der 16-Jährige in den EM-Qualifikationsspielen am Freitag gegen Polen und vier Tage später gegen San Marino (beide 18.15 Uhr/ProSieben MAXX) nicht zur Verfügung.

Schon Anfang Oktober musste U21-Trainer Antonio Di Salvo in der EM-Quali auf Moukoko verzichten. Damals hatte das BVB-Talent eine Muskelverletzung zu beklagen.