VfL Bochum: Reis mit Kritik an Antwi-Adjei und Update zu Verletzten

Der VfL Bochum hat Viktoria Köln im Test spät mit 2:1 (1:1) besiegt. Thomas Reis äußerte im Nachgang die Hoffnung, bald wieder auf ein Trio zurückgreifen zu können.

Der Aufschwung des VfL Bochum geht auch außerhalb der Bundesliga weiter. Im Testspiel gegen Viktoria Köln schossen Saulo Decarli (17.) und Soma Novothny (87.) einen am Ende verdienten 2:1 (1:1)-Sieg heraus. „Ich bin froh, dass wir das Spiel noch gewonnen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir viele Torchancen kreiert, sodass es am Ende nicht unverdient war“, bilanzierte VfL-Trainer Thomas Reis.

Antwi-Adjei hat „taktisch noch Luft nach oben“

Vor allem seiner zweiten Garde gab Reis an diesem Mittwochnachmittag die Chance, sich zu zeigen. Christopher Antwi-Adjei, der durch die Verletzungen von Danny Blum und Gerrit Holtmann für die Partie gegen Bayer Leverkusen ein heißer Startelfkandidat ist, spielte durch. „Wir wissen, was wir an Jimmy haben, aber er hat taktisch auch noch Luft nach oben. Er muss einfach ein bisschen mutiger sein“, kommentierte Reis die Leistung des Außenstürmers.

Wenn der Torwart acht Meter vor dem Tor steht, musst du im Eins-gegen-Eins eine andere Entscheidung treffen Thomas Reis

Dabei bezog er sich exemplarisch auf eine Situation in der 63. Minute, als Antwi-Adjei frei vor Viktoria-Keeper Elias Bördner auftauchte. „Wenn der Torwart acht Meter vor dem Tor steht, musst du im Eins-gegen-Eins eine andere Entscheidung treffen. Mit seiner Dynamik hätte er beispielsweise vorbeigehen können“, erläuterte der VfL-Trainer weiter. Antwi-Adjei hatte sich für den Schuss entschieden und war gescheitert.

Was Reis auch missfiel, war das Gegentor. Er zeigte zwar Verständnis dafür, dass seine Mannschaft „mit 20, 30 Prozent weniger in die Partie geht“, ärgerte sich aber über die Entstehung des Kölner Treffers. „In der Liga hatten wir es zuletzt vermieden, den Gegner zu Torchancen einzuladen“, sagte Reis über einen misslungenen Querpass, der bei Luca Marseiler landete. Der wiederum zog aus rund 25 Metern ab und versenkte den Ball im Winkel (33.).

Trio soll nach Leverkusen-Spiel zurückkehren

Es sollte der einzige Schönheitsfehler des Tages bleiben. Sorgen könnte eher eine mögliche Verletzung von Decarli, der bei dem Versuch eines Seitfallziehers auf den Boden knallte, bereiten. Decarli musste ausgewechselt werden. Sein Trainer konnte nach Abpfiff noch nichts Genaueres sagen.

Dafür äußerte er sich zu Milos Pantovic, dem Matchwinner aus dem Hoffenheim-Spiel. Auch er sei ein Kandidat für die Außenbahn, vom Tempo her jedoch nicht mit Spielern wie Blum oder Holtmann zu vergleichen. „Spätestens nach den Leverkusen-Spiel rechne ich wieder mit den beiden. Auch Robert Tesche soll dann wieder einsteigen. Maxim Leitsch ist bereits wieder voll dabei“, erklärte Reis.