Nach Augsburg-Spiel: VfL Bochum trauert um langjährigen Fan

Der VfL Bochum trauert um einen langjährigen Fan, der im Rahmen des DFB-Pokalspiels gegen den FC Augsburg verstorben ist.

Der VfL Bochum trauert um einen langjährigen Fan, der nach dem Pokalsieg gegen den FC Augsburg in der vergangenen Woche kollabiert ist. Wie der Verein am Donnerstagmorgen bekanntgab, ist der VfL-Anhänger einige Tage später verstorben. Beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) wird die Mannschaft von Thomas Reis deshalb mit einem Trauerflor auflaufen.

"Der VfL Bochum 1848 ist tief betroffen und spricht den Angehörigen, mit denen der Verein seit dem tragischen Vorfall in Kontakt steht, sein aufrichtiges Mitgefühl aus. In Gedenken an den Verstorbenen wird der VfL beim kommenden Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit Trauerflor spielen", heißt es in der Mitteilung des Vereins.