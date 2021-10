BVB: Traumtor gegen Bielefeld - Hummels-Party auf Twitter

Mats Hummels erzielte beim 3:1-Sieg des BVB bei Arminia Bielefeld ein Traumtor. Dafür wurde er auf Twitter ordentlich abgefeiert.

Borussia Dortmund hat in der Bundesliga den nächsten Sieg eingetütet. Bei Arminia Bielefeld feierte die Elf von Cheftrainer Marco Rose einen 3:1-Auswärtserfolg. In die Torschützenliste trug sich unter anderem Verteidiger Mats Hummels ein. Es war ein Treffer der Kategorie Traumtor: Nach einem Eckball haute der 32-Jährige das Leder per Volley-Hüftdrehstoß in die Maschen (45. Minute). Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten.

Hummels-Party auf Twitter: