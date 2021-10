VfL Bochum: Zuschauergrenze gegen Frankfurt wird angehoben

Jetzt ist es amtlich. Der VfL Bochum darf im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 24. Oktober, 19:30 Uhr) 20.000 Zuschauer ins Ruhrstadion lassen.

Auch beim VfL Bochum geht es beim Thema Zuschauerauslastung voran. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, dürfen beim nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 24. Oktober, 19:30 Uhr) 20.000 Zuschauer in das Ruhrstadion. Beim letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (0:0) waren 15.300 Zuschauer in Bochum anwesend.

Aufgrund der Anhebung der Kapazität hat sich der VfL dazu entschieden, die vor der Saison gebuchten Dauerkarten zeitnah an seine Fans zu verschicken. Konsequenz: Jeder Dauerkarteninhaber darf wieder auf seinen angestammten Platz - egal ob Sitz- oder Stehplatz.

Erleichterung bei Stadionzulassung

Und es gibt weitere gute Nachrichten. Die neue Dauerkarte kann nach einmaliger Überprüfung als Impfnachweis bei Heimspielen des VfL genutzt werden und ersetzt somit die wiederkehrende Nachweiskontrolle.

Ticketzweitmarkt wieder geöffnet

Auch der offizielle Ticketzweitmarkt (Clubsale) wird zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder geöffnet. Ticketinhaber*innen haben dabei die Möglichkeit, ihren angestammten Platz bei Nichtnutzung legal und auf offiziellem Wege weiterzuverkaufen.

Über einen Verkauf von Tageskarten und die jeweiligen Modalitäten informiert der VfL in der Woche vor dem jeweiligen Heimspiel.