VfL Bochum: Reis über Bockhorn-Verletzung und Gamboa-Comeback

Beim Testspiel des VfL Bochum gegen den NEC Nijmegen musste Trainer Thomas Reis neben dem erfreulichen Comeback von Cristian Gamboa auch eine bittere Pille schlucken.

Das war ein wilder Ritt. Der VfL Bochum hat sein Testspiel gegen den niederländischen Erstligaklub NEC Nijmegen mit 5:4 (2:2) gewonnen. Die erfreuliche Nachricht des Tages: Erstmals seit seiner Schulterverletzung stand dabei Außenverteidiger Cristian Gamboa wieder auf dem Platz. Allerdings mussten die Blau-Weißen an diesem Donnerstagnachmittag auch eine bittere Pille schlucken: Herbert Bockhorn hatte sich im Zweikampf am Oberschenkel verletzt. Der wurde noch an Ort und Stelle bandagiert, ehe der 26-Jährige humpelnd den Platz verließ.

Nach der Partie sprach Bochums Cheftrainer Thomas Reis über...

... sein Fazit zum Spiel: „Es war ein sehr, sehr intensives Spiel gegen einen Gegner, der uns fußballerisch sowie kämpferisch alles abverlangt hat. Wir haben dagegengehalten und hatten gute Umschaltmomente. In vorderster Front konnten wir uns ein bisschen Selbstvertrauen holen. Mit Tim Oermann und Nico Petritt haben wir zudem in der zweiten Halbzeit zwei U19-Spieler einbauen. Mit dem Engagement der Mannschaft bin ich sehr zufrieden.“

… die Schwäche nach Standards - der VfL kassierte zwei Gegentore nach Ecken: „Wir haben die Standardsituationen schlichtweg nicht gut verteidigt und es den Gegnern zu einfach gemacht. Nichtsdestotrotz sind wir nach den Rückständen jeweils gut zurückgekommen.“

… das Comeback von Cristian Gamboa: „Ich bin froh, dass er seine Spielzeit ohne Probleme absolvieren konnte. Es gab ein paar Situationen, bei denen man merken konnte, dass er gar nicht mehr über seine Verletzung nachdenkt. Das ist sehr wichtig für den Kopf. Natürlich fehlt noch ein bisschen die Spielpraxis, aber im Großen und Ganzen war es ein gelungenes Comeback. Jede Trainingseinheit wird ihn noch näher an die Mannschaft heranführen.“

… die Verletzung von Herbert Bockhorn: „Es ist sehr ärgerlich, weil er wieder auf einem guten Weg war und die vergangenen Spiele sehr ordentlich und seriös durchgezogen hat. Es gibt noch keine genaue Diagnose, aber es ist wohl eine muskuläre Geschichte. Ich gehe erstmal davon aus, dass er uns in den nächsten ein, zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.“ tiro mit gp