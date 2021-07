BVB: Verletzungsdiagnosen bei Duo sind da

Borussia Dortmund hat zwei Verletzte zu vermelden. Marius Wolf und Jamie Bynoe-Gittens werden wegen Sprunggelenksverletzungen lange fehlen.

Das sind keine guten Nachrichten für den BVB. Trainer Marco Rose wird die nächsten Wochen ohne Marius Wolf auskommen müssen. Das gab der Klub am Montagabend bekannt. Der Mittelfeldspieler zog sich im Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao einen Außenbandteilriss im Sprunggelenk zu. Wolf musste bei der 0:2-Niederlage vorzeitig ausgewechselt werden.

Wolf gilt beim BVB allerdings ohnehin nicht als Kandidat für viele Einsätze. Der 26-Jährige kam 2018 für eine Ablösesumme von 5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Schwarzgelben. Beim BVB kam er seitdem aber nur zu 23 Einsätzen in Pflichtspielen. In den vergangenen beiden Saisons war er jeweils an Hertha BSC und Köln ausgeliehen. Ein Verkauf wird schon seit längerem angestrebt. Interessenten gab es bisher jedoch noch nicht. Wolfs Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2023.

Noch schlimmer hat es aber das 16-jährige Offensivtalent Jamie Bynoe-Gittens erwischt. Der Youngster musste bereits 19 Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt werden: Die bittere Neuigkeit für ihn: Ein Außenbandriss im Sprunggelenk. Auch er wird mehrere Wochen ausfallen.

Bynoe-Gittens war im vergangenen Sommer von der Jugend von Manchester City nach Dortmund gekommen und spielt seitdem in der A-Jugend des Klubs. Auch er besitzt noch einen Vertrag bis Juni 2023. Ihm wird - ähnlich zu Jadon Sancho, der gerade für 85 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt ist - eine große Zukunft zugetraut.