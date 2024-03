Dortmund: BVB - PSV Eindhoven: Ein Fan vor dem Spiel schwer verletzt

Ausschreitungen vor dem Spiel zwischen dem BVB und der PSV Eindhoven in Dortmund: Ein niederländischer Fan wurde durch Schläge schwer verletzt.

In Dortmund ist es am Mittwochabend zu einer schockierenden Gewalttat gekommen. Rund eine Stunde vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und dem niederländischen Topklub PSV Eindhoven ist es auf Höhe der Hohen Straße zu einer Schlägerei zwischen Fans beider Vereine gekommen. Auf dem Weg zum Stadion kam es zur Auseinandersetzung, bei der ein niederländischer Fan schwer verletzt wurde. „Lebensgefahr bestand entgegen erster Einschätzungen nicht“, hieß es in der Nacht von der Polizei.

An der Auseinandersetzung seien zwei Personen beteiligt gewesen, der genaue Tathergang blieb bislang unklar. Der verletzte Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Der 35-Jährige habe einen Schlag gegen den Kopf erhalten und sei dann bewusstlos zu Boden gestürzt, teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit.

Gegenüber der Bild-Zeitung hatte sich eine Dortmunder Polizeisprecherin zur Tat geäußert: „Bislang gehen wir davon aus, dass keine Waffe wie zum Beispiel ein Messer eingesetzt wurde. Es kam mutmaßlich durch körperliche Gewalt zu den schwerwiegenden Folgen. Aktuell prüfen wir, ob eine Mordkommission eingesetzt wird.“

Rund 3500 Fans der PSV Eindhoven hatten ihre Mannschaft nach Dortmund begleitet. Ab 12 Uhr feierten die Niederländer in der Dortmunder Innenstadt am alten Markt und zogen ab 18 Uhr zum Stadion. Dafür musste die B1 zeitweise gesperrt werden. Zuvor wurden vier Niederländer wegen des Zündens von Pyrotechnik in Polizeigewahrsam genommen. Auf dem alten Markt wurden mindestens zwei Personen durch Pyrotechnik verletzt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.





Im Stadion konnte der BVB einen Sieg einfahren. Dortmund steht zum ersten Mal seit drei Jahren wieder im Viertelfinale der Champions League. 2:0 (1:0) siegte der deutsche Fußball-Vizemeister vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park über die PSV Eindhoven. Die Tore nach dem 1:1 im Hinspiel erzielten Rückkehrer Jadon Sancho (3. Minute) und Joker Marco Reus (90.+5). Ein drittes Tor von Niclas Füllkrug war wegen einer Abseitsposition des Nationalspielers aberkannt worden.