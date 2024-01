Dennis Abrosimov spielte in der Jugend auf dem höchsten Niveau. Warum es allerdings nichts mit einer Profikarriere wurde, erklärt er im RS-Fragenkatalog.

Mit seinen 25 Jahren hat Dennis Abrosimov schon einiges im Fußballgeschäft gesehen. Der gebürtige Essener spielte in der Jugend für Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach. In der Saison 2016/17 absolvierte Abrosimov 21 U19-Bundesliga-Partien für Gladbach. Danach spielte er in der Oberliga für den FSV Duisburg, die SpVg Schonnebeck und den VfB Homberg sowie in der Regionalliga West für den SV Straelen (6 Spiele).

Seit der laufenden Spielzeit schnürt der Allrounder die Schuhe für das Bezirksliga Top-Team Blau-Gelb Überruhr. Abrosimov wechselte freiwillig zwei Ligen nach unten, weil sein Job höchste Priorität genießt. Der 25-Jährige ist als "Regionalleiter Ruhrgebiet" bei der Fussballschule Grenzland tätig, arbeitet als U12-Coach im NLZ von Borussia Mönchengladbach und befindet sich in den letzten Zügen seines Sportmanagement-Studiums.

Nun stellt sich Dennis Abrosimov dem RevierSport-Fragenkatalog:

Meine größte Stärke ist... mein Wille und mein Fleiß.

Meine größte Schwäche ist... mein rechter Fuß und mein geringes Selbstvertrauen.

Bei uns in der Kabine… wird immer sehr viel gelacht.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war… die Youth League-Spiele in Manchester und Turin, die bei Sport 1 übertragen wurden. Am nächsten Tag kam ich in die Schule und der Lehrer sagte, dass er mich im Fernsehen gesehen hat. Das waren schon coole Momente und dann gegen solche Top-Vereine.

Das schönste Tor meiner Karriere war… leider habe ich nicht viele geschossen (lacht). Festlegen würde ich mich auf ein Tor in der Halle gegen Hertha BSC. Das war ein Strahl mit locker 130 km/h.

Mein bester Mitspieler war... Ba-Muaka Simakala. Er spielt jetzt bei Kaiserslautern. Was der kann, können einige Bundesligaprofis nicht.

Mein bester Trainer war, weil… im Jugendbereich hatte ich durchweg sehr gute Trainer, aber die letzten beiden waren schon top: Sven Schuchhardt und Thomas Flath bei Borussia Mönchengladbach. Im Seniorenbereich hatte ich nur namhafte Trainer: Christian Mikolajczak, Stefan Janßen, Marcus John und Dirk Tönnies. Die waren alle schon gut. Aber am meisten geprägt hat mich natürlich Dirk Tönnies – menschlich, aber auch sportlich. Eigentlich ein Trainer für höher.

Mein schlechtester Trainer war, weil... den möchte ich jetzt öffentlich nicht bloßstellen. Aber einen gab es da definitiv. Der hatte wirklich keine Ahnung.

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Michael Ballack und Andrey Arshavin.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… dafür gibt es ein paar Gründe… Sicherlich habe ich viele falsche Entscheidungen in meinem Sportlerleben getroffen. Ich war Stammspieler in der U19 in Gladbach und komme danach nicht in der Regionalliga unter – das war schon komisch. Dann habe ich eine sehr gute erste Seniorensaison in Schonnebeck gespielt und der Wechsel nach Straelen hat mir das Genick gebrochen. Zudem hatte ich nie einen guten Spielerberater, der mich platziert hat. Viele Spieler, die in der Regionalliga oder 3. Liga spielen, haben einfach nur Glück mit ihrem Berater, das ist ganz einfach so. Zudem glaube ich, dass ich zu wenig Talent für den Profibereich hatte. Und was mir bis heute im Weg steht, ist mein Selbstvertrauen. Ein schlechtes Training, ein schlechtes Spiel und mein Kopf ist unten. Das ist seit der Bambini so.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… die Liebe zum Fußball.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Eigentlich Gladbach, aber müsste ich mich zwischen beiden entscheiden, dann Dortmund ganz klar.

Bier oder Wasser? Zu 100 Prozent Wasser.

Club oder Kneipe? Dann eher Club, obwohl ich beides kaum besuche.

Natur- oder Kunstrasen? 100 Prozent Naturrasen. Viele Amateurfußballer gehen auf Kunstrasen kaputt. Viele junge Spieler holen sich über Jahre so viele Verletzungen auf Kunstrasen. Ich habe mich letztens mit einem Sportwissenschaftler über die Thematik unterhalten. Der hat mir das mal aufgezeigt, wie schlecht eigentlich Kunstrasen für den Körper ist. Deshalb auf jeden Fall Naturrasen.

Kämpfer oder Künstler? Kämpfer!!!

Kino oder Netflix? Beides super.

Fußball im TV oder Stadion? Im Stadion natürlich.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen?

Mit meinem Idol Cristiano Ronaldo. Aber dann wahrscheinlich eher einen Protein-Shake. Was er mit seiner Disziplin aus seiner Karriere rausgeholt hat, das ist nicht in Worte zu fassen. Von den Emotionen her ist er der größte Fußballer aller Zeiten.

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt – und warum?

Mit Schonnebeck 2018 auf Mallorca. Das war einfach nur geil!! Mit was für Charakteren wir auch da waren: Cello Grote, Marc Enger, Tommy Denker. Das war mehr als überragend.

Worüber können Sie lachen?

Ich lache sehr viel über viele verschiedene Dinge. Matze Knop finde ich da sehr gut.

Mein bester Urlaub war?

Mit meiner Freundin letztes Jahr in der Türkei.

Was ist für Sie unverzichtbar?

Die drei F: Familie, Freunde und Fußball

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine?

Apache höre ich gerne, aber auch Helene Fischer. In der Kabine in Überruhr läuft albanische oder brasilianische Musik. Gute Stimmung auf jeden Fall.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben anders machen?

Ich bin mit mir zufrieden. Ich habe bald hoffentlich mein Studium fertig, bin bei der größten Fußballschule Deutschlands tätig und Jugendtrainer bei Borussia Mönchengladbach. Wenn ich nicht Jugendtrainer wäre, würde ich immer noch Oberliga spielen. Aber das Wichtigste, was viele Menschen vergessen, ist: Solange man gesund ist, ist es das größte Glück, was man haben kann.