Mein erster Platz: Diesmal mit Hans-Günter Bruns (RSV Mülheim)

In der Serie "Mein erster Platz" kehren prominente Fußballer (innen) zu ihren Wurzeln zurück. Diesmal Hans-Günter Bruns zum RSV Mülheim.

Jeder hat diesen einen Verein, wo alles begann. Beim ehemaligen RWO-Erfolgstrainer Hans-Günter Bruns war das der RSV Mülheim. Diese Serie gab es bereits in den Printausgaben von RevierSport. Jetzt findet Sie auch den Weg ins Netz - etwas stärker zeitversetzt. Doch der erste Klub bleibt immer gleich.

Hans-Günter Bruns hat viel erlebt im Fußball, doch verändert hat er sich kaum. Erst mit elf Jahren meldete er sich beim RSV Mülheim, seinem ersten Verein, an. Nach weiteren Stationen bei Rot-Weiss Mülheim, Schalke 04 und Wattenscheid 09 fand er in Borussia Mönchengladbach schließlich seinen Verein.

Warum er erst so spät begann, sagte er RS damals: "Ich glaube, dass mich die Straßenspiele weiter gebracht haben als der Vereinsfußball. Da wird man sehr stark in seiner Entfaltung eingeschränkt. Auf der Straße hatte ich totale Freiheiten, das hat mir gut getan. Das hat sich auch sich auch in meinem späteren Fußballerleben gezeigt: Ich habe als Manndecker und Linksverteidiger, überall im Mittelfeld und im Sturm gespielt."