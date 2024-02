Nun ist es fix: Das Datum der Austragung des Niederrheinpokal-Viertelfinale zwischen dem KFC Uerdingen und Rot-Weiss Essen steht fest.

Seit Dienstagabend (6. Februar) ist klar, dass die Sportfreunde Baumberg und Rot-Weiß Oberhausen eines der beiden Halbfinalspiele im Niederrheinpokal 2023/2024 bestreiten werden.

Jetzt wird noch der Gegner der Germania Ratingen 04/19 gesucht. Und das wird entweder der KFC Uerdingen oder Titelverteidiger Rot-Weiss Essen sein. Bis dato war der Termin dieses Viertelfinals unbekannt.

Nun steht fest, wann das Schlagerspiel über die Bühne geht. Der Fußballverband Niederrhein hat nach Sichtung der eingereichten Unterlagen durch den KFC Uerdingen das Viertelfinale des Niederrheinpokals zeitgenau angesetzt: Die Begegnung zwischen dem Oberligisten Uerdingen und Drittligisten Essen wird am Mittwoch, den 6. März, um 19 Uhr im Grotenburg-Stadion ausgetragen.

"Das ist ein großes Spiel auf das wir uns sehr freuen. Bis dahin fokussieren wir uns aber nur auf die Oberliga. Mit positiven Ergebnissen im Rücken wollen wir dann gemeinsam mit unseren Fans auch Rot-Weiss Essen ärgern", sagt Marcus John, Sportchef und Trainer des KFC Uerdingen, gegenüber RevierSport.

Bei diesem heißen West-Duell werden dann höchstwahrscheinlich 10.900 Fans in der Grotenburg dabei sein. Denn mittlerweile hat der KFC das grüne Licht erhalten, um vor dieser Kulisse zu spielen. Bis dato waren lediglich nur 2500 Zuschauer in das Grotenburg-Stadion zugelassen.

"Alle Baumaßnahmen sind darauf ausgerichtet, dass mit Wiederbeginn des Spielbetriebs im Jahr 2024 – also zum Spiel gegen den SC St. Tönis – die volle Kapazität von 10.900 Zuschauern zur Verfügung steht", heißt es in einer Pressemitteilung des KFC Uerdingen vom Dienstag (6. Februar). Am 24. Februar, also bereits in zweieinhalb Wochen, steht das erste Heimspiel der Restrunde in der Oberliga Niederrhein an. Zuvor startet Uerdingen am 18. Februar mit einem Auswärtsspiel bei den Sportfreunde Hamborn in die Rückrunde.

Hamborn, St. Tönis und dann kommt schon Rot-Weiss Essen zum Pokalschlager in die Grotenburg.