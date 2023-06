Niederrheinpokal: Mit diesem Personal gehen RWE und RWO ins Finale

Im Niederrheinpokal-Finale empfängt Rot-Weiss Essen den Rivalen Rot-Weiß Oberhausen. Mit diesem Personal starten beide Teams ins Endspiel.

Erstmals seit über einem Jahr stehen sich Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen wieder in einem Pflichtspiel gegenüber. Am Samstagnachmittag treffen sie im Finale des Niederrheinpokals aufeinander (16.15 Uhr, hier geht es zum Liveticker).

Die Vorfreude ist groß, die Hafenstraße natürlich ausverkauft. Beide Vereine haben die Chance, ihre nicht optimalen Saisons in der Liga mit dem Pokalsieg deutlich aufzuwerten. Der Sieger heimst Derby-Prestige ein und darf in der kommenden Saison am DFB-Pokal teilnehmen. Zuletzt standen sich die beiden Rivalen 2018 im Endspiel gegenüber. Damals setzte sich RWO durch.

Drittligist RWE geht als Favorit in die Partie. Gegenüber dem letzten Pflichtspiel - dem 2:2 gegen den SC Verl beim Drittliga-Abschluss vor einer Woche - hat Trainer Christoph Dabrowski seine Startelf auf zwei Positionen verändert.

Simon Engelmann erhält sein Abschiedsspiel und läuft im Sturmzentrum auf. Der Torjäger, der nach der Saison zum SV Rödinghausen wechselt, rückt anstelle von Ron Berlinski in die Anfangsformation.

In der Innenverteidigung kehrt der zuletzt angeschlagene Kapitän Felix Bastians zurück. Dafür sitzt Youngster Mustafa Kourouma auf der Bank. Es fehlen die verletzten Andreas Wiegel und Meiko Sponsel.

Das Saisonende von RWO in der Regionalliga liegt bereits drei Wochen zurück. Mike Terranova schickt in seinem letzten Spiel als Coach der Kleeblätter (die Vereinslegende wird Nachwuchsleiter bei RWO) drei frische Kräfte auf den Rasen.

Kapitän Jerome Propheter beginnt, Christian März bleibt erst einmal draußen. Neu mit dabei ist außerdem Kelvin Lunga, der in der offensiven Dreierreihe Rinor Rexha ersetzt. Außerdem wechselt Terranova, wie im Vorfeld angekündigt, den Torhüter. Daniel Davari rückt im Duell mit seinem Ex-Klub zwischen die Pfosten, Robin Benz nimmt auf der Bank Platz.

Gut für die Oberhausener: Top-Spieler Anton Heinz hat seine Rückenzerrung überwunden und kann starten. Tobias Boche fällt aufgrund eines Mittelfußbruches aus.

So spielen RWE und RWO im Niederrheinpokal-Finale

Essen: Golz - Plechaty, Bastians, Herzenbruch, Kefkir - Eisfeld, Götze - Ennali, Harenbrock, Young - Engelmann

Oberhausen: Davari - Winter, Holthaus, Klaß, Fassnacht - Ngyombo, Propheter - Lunga, Dorow, Heinz - Kreyer