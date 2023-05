Niederrheinpokal: Karten waren sofort weg - RWO-Fans sind heiß auf Finale in Essen

Am 3. Juni wird es voll im Stadion an der Hafenstraße. Auch die RWO-Fans tragen dazu bei.

In der Liga läuft es weder für Rot-Weiss Essen noch für Rot-Weiß Oberhausen. Daher hoffen beide Teams auf einen guten Abschluss der Saison im Niederrheinpokal.

Hier treffen RWE und RWO im Stadion an der Hafenstraße am 3. Juni aufeinander. Und die Oberhausener Anhänger sind heiß auf die Partie. Am Samstag (6. Mai) startete der Vorverkauf für das Pokalfinale gegen RWE.

Bereits nach wenigen Stunden waren die Stehplatzkarten restlos ausverkauft. Erhältlich sind ab Montag, 08. Mai, noch einige wenige Sitzplatzkarten für das Finale.

Die Karten können zwischen 10 – 16:30 Uhr auf der Geschäftsstelle für 25 EUR erworben werden. „So was erlebt man hier nicht alle Tage“, wusste auch Jörg Groth, RWO-Organisationsleiter in Sachen Ticketing, gegenüber der WAZ.

RWE - RWO: Es gibt auch VIP-Tickets für das Pokalfinale

Karten für die VIP-Bereiche sind nicht vor Ort erhältlich. Anfragen für VIP-Karten können per Mail an groth@rwo-online.de erfolgen.

Preise

Assindia-Loge 160 EUR (zzgl. MwSt)

Sparkassen-Loge 200 EUR (zzgl. MwSt)

Der Finaltag der Amateure in der Übersicht

12.15 Uhr

1. CfR Pforzheim - FC-Astoria Walldorf

Makkabi Berlin – SV Sparta Lichtenberg

FC Oberneuland - Aumund Vegesack

Energie Cottbus - FSV 63 Luckenwalde

FC Einheit Wernigerode – Sieger aus SV 1890 Westerhausen/ Hallescher FC

TSV Sasel - FC Teutonia 05

SC Weiche Flensburg - VfB Lübeck

Carl Zeiss Jena - Wacker Nordhausen

14.15 Uhr

Spvgg. Erkenschwick - FC Gütersloh

1. FC Düren - Viktoria Köln

TuS Immendorf- FC Rot-Weiss Koblenz

Einheit Ueckermünde - Rostocker FC

SV Atlas Delmenhorst - VfL Osnabrück

FC 08 Villingen - SV Oberachern

Wormatia Worms - TSV Schott Mainz

16.15 Uhr

Rot-Weiss Essen - RW Oberhausen

1. FC Saarbrücken – SV 07 Elversberg

Chemnitzer FC – Sieger aus 1. FC Lokomotive Leipzig/ FSV Zwickau

SV Stuttgarter Kickers – TSG Balingen

16.45 Uhr

FSV Frankfurt - TSV Steinbach Haiger

FV Illertissen - FC Ingolstadt 04