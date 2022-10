Niederrheinpokal: Viertelfinale gelost - Kracher für RWE, Bezirksligist empfängt RWO

Das Viertelfinale im Niederrheinpokal wurde am Donnerstag ausgelost. Gespielt wird im November. Die Begegnungen im Überblick.

Die Viertelfinal-Paarungen im Niederrheinpokal stehen fest!

Bei der Auslosung am Donnerstag zog Losfee Nathalie Koch gleich zum Beginn einen echten Kracher: Der Wuppertaler SV empfängt mit Rot-Weiss Essen den klassenhöchsten Verein im Wettbewerb.

Die Teams wurden aus einem Topf gezogen, wobei der jeweils klassentiefere Verein über das Heimrecht verfügt. Neben Drittligist RWE und Regionalligist WSV gehören der 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga), SV Sonsbeck, Germania Ratingen, TSV Meerbusch (Oberliga) und der ASV Mettmann (Bezirksliga) noch zum Teilnehmerkreis.

Außenseiter Mettmann, der bereits drei Oberligisten aus dem Turnier kegelte, zog nun einen richtig großen Namen. Der ASV trifft auf Rot-Weiß Oberhausen. Der TSV Meerbusch empfängt Bocholt, Sonsbeck und Ratingen treffen sich zum oberligainternen Duell.

Finale zwischen RWE und RWO ist möglich

Die Partien sind nach derzeitigem Stand für Samstag, 19. November, angesetzt, wobei noch mit Terminänderungen zu rechnen ist. Denn an diesem Datum steht ein Regionalliga-Spieltag.

Die vier Teams, die sich in der kommenden Runde durchsetzen, spielen das Halbfinale im nächsten Jahr aus. In den für den 28. und 30. März 2023 geplanten Begegnungen trifft Meerbusch oder Bocholt auf Wuppertal oder Essen. Der Sieger aus dem Duell zwischen Mettmann und Oberhausen muss gegen Sonsbeck oder Ratingen ran. Das Endspiel steigt im Rahmen des Finaltag der Amateure am 3. Juni 2023.

